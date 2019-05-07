«Это только начало»: названа настоящая причина отставки посла США на Украине

Замена Мари Йованович на посту посла США на Украине является плановой и осуществляется исключительно в связи с завершением трехлетней каденции дипломата. Об этом заявил Госдеп.

Глава дипломатического представительства США покинет свой пост в мае. Конкретная дата отъезда Йованович из Киева «согласовывается с процессом передачи президентской власти в Украине».

По данным источников украинского издания Страна, истинной причиной отставки американского посла стал раскручивающийся "Украинагейт" в США, - вмешательство Киева в американские выборы 2016 года.

Вашингтон винит украинскую власть в работе на Хиллари Клинтон - конкурента Дональда Трампа. А Йованович, как человек Барака Обамы, принимала непосредственное участие в этой истории.

Свой пост она должна была покинуть 18 июня, но Вашингтон, как сообщают информированные СМИ, решил сделать это месяцем раньше - 20 мая.

Как утверждает издание, решение об отставке Йованович было принято Трампом после встречи с госсекретарем Майком Помпео. Об этом заявил "Стране" бывший украинский нардеп Андрей Артеменко, живущий в США. Он давал показания перед жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Во-первых, у Белого дома дошли руки до членов команды Обамы и Байдена, которые были назначены в разные посольства, в том числе и в Украине. Во-вторых, идет активное расследование о вмешательстве Украины в выборы президента США 2016 года, которое сейчас, конечно, имеет зеленый свет со стороны политической воли американского руководства. Все, что происходило в коммуникации между посольством США в Украине, администрацией президента, Госдепом и Белым домом в 2016 году, имеет прямое отношение к идущему расследованию. И именно в связи с идущим расследованием, "Украинагейтом", после встречи Трампа и госсекретаря Майка Помпео было принято решение об отставке Йованович", - говорит Артеменко.

По информации Артеменко, кроме Йованович, снять должны и спецпредставителя по Украине Курта Волкера, сторонника Порошенко, который перед выборами фактически агитировал за действующего президента, заявляя, что тот сделал больше, чем его предшественники за 20 лет.

После ухода Йованович в течение десяти дней будет назначен временный поверенный. Кандидатура, по словам Артеменко, еще обсуждается.

"Это может быть и человек из некарьерных дипломатов с проукраинской позицией, который разделяет позицию Белого дома, в том числе и в свете будущих президентских выборов в США и в формировании новой переговорной площадки с Российской Федерацией по решению украинского вопроса", - говорит экснардеп.

Также, по его словам, избранный президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение на встречу в Вашингтоне с Дональдом Трампом.

"И американский президент лично расскажет украинскому президенту свое видение решения проблем с Россией и мира на Донбассе. И это может быть кардинальным поворотом", - прогнозирует источник.

Перемены в отношениях с Россией, по его мнению, отставка Йованович и все последующие процессы, которые сейчас начнутся на украинском направлении американской политики, напрямую связаны с переговорами Трампа и Путина.

После них президент США весьма высоко оценил потенциал налаживания российско-американских отношений. По данным источника, это коснется и ситуации в Украине.

"После провального расследования Мюллера руки у Трампа развязаны и он приступает к реализации плана действий по нормализации отношений с Москвой. И одним из важнейших элементов будет мир на Донбассе. Компромиссное решение по этому поводу должно быть найдено в ближайшее время. По крайней мере политческая воля на это у обоих сторон есть. А чтобы процесс не тормозили прежние кадры Байдена и Керри, то их постепенно будут убирать. Заменяя людьми с новым видением. И отставка Йованович - лишь первый шаг", - говорит источник.