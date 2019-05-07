США заподозрили Турцию в поставке иранской нефти в Сирию

Минфин США обвинил турецкую компанию Palmali Maritime Shipping в игнорировании санкций и сотрудничестве с Ираном в плане покупки нефти и перепродажи ее в Сирию. В настоящий момент ведомство проводит проверки, сообщает Deniz Haber Agansi

В пользу возможной схемы по обходу ограничительных мер США свидетельствуют документы, подготовленные Управлением по контролю за иностранными активами. В документах сообщается, что в 2015–2017 годах танкеры, которыми управляла Palmali, могли доставлять в Сирию сырую нефть и нефтепродукты. Перевалочным пунктом, по предположении американского ведомства, служил порт Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах. Издание уточняет, что данный инцидент Минфин США расследует уже три года.

Напомним, США возобновили санкции против Тегерана в конце 2018 года, обвинив его в несоблюдении договоренностей по сворачиванию иранской ядерной программы.

До 2 мая 2019 года было сделано исключения для ряда стран, которым США разрешили закупать нефть у Ирана. Тегеран в ответ на санкции заявил, что сделает все зависящее от него для того, чтобы обойти санкции, даже если для этого потребуется задействовать «серый рынок».