Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет ретроспективу выдающегося американского фотографа Шейлы Мецнер

Несмотря на такое разнообразие жанров, работы Мецнер объединены легко узнаваемым авторским стилем. Шейла находит вдохновение в самой жизни: окружающих ее людях и предметах, своей семье, мимолетных впечатлениях и ощущениях. Шейла создает глубоко личные, чувственные, изящные и завораживающие образы. В позах моделей, насыщенных глубоких тонах и мягком фокусе угадывается влияние фотографии XIX – начала XX века, пикториализма, работ Эдварда Стайхена, Альфреда Стиглица, Ман Рея и живописи Караваджо и Рембрандта.

Фотографии Шейлы Мецнер – это истории, будь то пейзажи Нью-Йорка – визуальная поэма любимому городу, рекламная фотография, которая органично существует вне рекламного контекста, портреты, в которых просвечивают чувства фотографируемого и восхищение человека с фотоаппаратом человеком перед камерой, или натюрморты, наполненные трогательно сохраненными предметами окружающего мира – вазами, цветами, таящими в себе воспоминания и следы прошлого. Они как хрупкий сосуд, наполненный магическим эликсиром из смеси чувств, личных историй и переживаний, пристального всматривания, изучения мира и любви к людям, предметам, местам и каждому моменту жизни.

«Фотография по сути своей – это своего рода магия…Изображение, пойманное в мои сети, мою темную коробку, живо. Оно вечно, оно бессмертно», - пишет Шейла. После окончания Высшей школы искусства и дизайна и факультета визуальных коммуникаций института Пратта (Нью-Йорк), Шейла в течение многих лет работала в рекламной сфере. В 1960-е она стала первой женщиной-арт- директором рекламного агентства Doyle Dane Bernbach, благодаря чему ей удалось посотрудничать со многими известными фотографами, среди которых были Ричард Аведон, Мелвин Соколски, Боб Ричардсон и Диана Арбус.

Фото Шейлы Мецнер

Вдохновляясь работами английского фотографа XIX века Джулии Маргарет Камерон, которая создавала живописные портреты своей семьи, Шейла начала фотографировать своего мужа, художника Джэффри Мецнера, и их восьмерых детей. Первым шагом в ее фотографической карьере стало участие в 1978 году в выставке «Mirrors and Windows: American Photography Since 1960» в Музее современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке, где ее черно-белый портрет дочери «Evyan» был представлен в экспозиции наряду с работами таких авторов, как Роберт Мепплторп, Энди Уорхол, Гарри Виногранд и Уильям Эгглстон.