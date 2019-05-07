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Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет ретроспективу выдающегося американского фотографа Шейлы Мецнер

Москва, 07.05.2019
За свою 50-летнюю карьеру Шейла собрала внушительное портфолио: от портретов знаменитостей, среди которых Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон и Ким Бейсингер, и фотографий для модных глянцевых журналов, таких как Vogue, Tatler и Vanity Fair, до натюрмортов и пейзажей.
#Культура
  • Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет ретроспективу выдающегося американского фотографа Шейлы Мецнер

Фото Шейлы Мецнер

Несмотря на такое разнообразие жанров, работы Мецнер объединены легко узнаваемым авторским стилем. Шейла находит вдохновение в самой жизни: окружающих ее людях и предметах, своей семье, мимолетных впечатлениях и ощущениях. Шейла создает глубоко личные, чувственные, изящные и завораживающие образы. В позах моделей, насыщенных глубоких тонах и мягком фокусе угадывается влияние фотографии XIX – начала XX века,  пикториализма, работ Эдварда Стайхена, Альфреда Стиглица, Ман Рея и живописи Караваджо и Рембрандта.

Фотографии Шейлы Мецнер – это истории, будь то пейзажи Нью-Йорка – визуальная поэма любимому городу, рекламная фотография, которая органично существует вне рекламного контекста, портреты, в которых просвечивают чувства фотографируемого и восхищение человека с фотоаппаратом человеком перед камерой, или натюрморты, наполненные трогательно сохраненными предметами окружающего мира – вазами, цветами, таящими в себе воспоминания и следы прошлого. Они как хрупкий сосуд, наполненный магическим эликсиром из смеси чувств, личных историй и переживаний, пристального всматривания, изучения мира и любви к людям, предметам, местам и каждому моменту жизни.

«Фотография по сути своей – это своего рода магия…Изображение, пойманное в мои сети, мою темную коробку, живо. Оно вечно, оно бессмертно», - пишет Шейла. После    окончания     Высшей    школы    искусства     и                дизайна          и                 факультета визуальных коммуникаций института Пратта (Нью-Йорк), Шейла в течение многих лет работала в рекламной сфере. В 1960-е она стала первой женщиной-арт- директором рекламного агентства Doyle Dane Bernbach, благодаря чему ей удалось посотрудничать со многими известными фотографами, среди которых были Ричард Аведон, Мелвин Соколски, Боб Ричардсон и Диана Арбус.

6.jpg Фото Шейлы Мецнер
Фото Шейлы Мецнер

Вдохновляясь работами английского фотографа XIX века Джулии Маргарет Камерон, которая создавала живописные портреты своей семьи, Шейла начала фотографировать своего мужа, художника Джэффри Мецнера, и их восьмерых детей. Первым шагом в ее фотографической карьере стало участие в 1978 году в выставке «Mirrors and Windows: American Photography Since 1960» в Музее современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке, где ее черно-белый портрет дочери «Evyan» был представлен в экспозиции наряду с работами таких авторов, как Роберт Мепплторп, Энди Уорхол, Гарри Виногранд и Уильям Эгглстон.

В то время как фотография только начинала восприниматься как искусство, а художественная ценность цветной фотографии подвергалась сомнению, Мецнер стала одним из первых фотографов, обратившихся к цвету. После успешного старта Шейла начала сотрудничать с модными домами Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Chloe и заключила контракт с Vogue, став первой женщиной-фотографом, работавшей с Vogue на постоянной основе.

Работы Шейлы Мецнер хранятся в крупнейших музейных собраниях США, таких как Музей Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art), Музей современного искусства (MOMA), Международный центр фотографии (ICP) и Музей Гетти (J. Paul Getty Museum).

Выставка в Центре фотографии имени братьев Люмьер познакомит зрителя с уникальным стилем Шейлы Мецнер, необычной эстетикой ее фотографий и покажет всю широту ее творческой работы. В экспозиции будет представлено около 100 работ автора, начиная с самых ранних кадров 1970-х годов, заканчивая фотографиями 2000-х: портреты семьи, натюрморты, пейзажи, съемки для модных журналов и портреты знаменитостей.

В рамках выставки пройдет встреча с Шейлой Мецнер, на которой она расскажет о своей жизни, творческом пути и источниках вдохновения.

Проект реализован при поддержке Посольства США в России.

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