Ученые рассказали, как продлить жизнь

Американские ученые, проведя многочисленные исследования, выяснили, что ранний уход из жизни вызван пренебрежительным отношением к здоровью собственного сердца.

Именно болезни сердца и сосудов приводят к преждевременной смерти. В этой связи ученые советую уделять, как можно больше внимания состоянию сердца и сосудов. Исследования об этом были опубликованы в EurekAlert.

В документе говорится, что изучив данные 48 миллионов человек, ученые пришли к выводу, что несмотря на прорыв медицины, большая часть людей умирает от проблем с сердцем, а 6 млн человек страдает от различных кардиологических заболеваний.

Чтобы продлить активные годы специалисты советуют обращать внимание на такие факторы здоровья, как давление, уровень сахара и холестерина в крови. Для этого человеку необходима ежедневная физическая нагрузка и здоровое питание с максимальным объемом овощей и фруктов и минимальным - жареной, жирной и соленой пищи.