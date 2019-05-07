Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о подготовке ответа РФ на выдачу паспортов жителям Донбасса, предложенные шаги станут "сюрпризом", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом", - написал Климкин в колонке для издания "Украинская правда", опубликованной во вторник.

Глава МИД Украины добавил, что обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также Европейскому союзу и других партнерам с призывом ввести новые санкции против России.