В Африке создан единый торговый рынок

До превращения большой части Черного континента в зону торговли, свободной от барьеров и пошлин, остались считанные дни. Произойдет это знаменательное событие в четверг, 30 мая. На планете появится крупнейшая зона свободной торговли по числу входящих в нее стран. Население AfCFTA превышает 1,2 млрд человек, а суммарный ВВП входящих в нее стран составляет примерно 2,5 трлн долларов.

Трудно переоценить значение этого события для самого бедного и слаборазвитого континента планеты. AfCFTA, уверены в столицах большинства африканских государств, соглашение позволит им сделать экономический рывок и успешнее бороться с бедностью и прочими последствиями колониального прошлого.

Экономисты считают слабую торговлю между странами континента одной из главных причин бедности Африки и отсутствия у нее сильной промышленной базы. Для африканского бизнеса сейчас выгоднее, считает Мерием Бенсала-Чакрун, возглавляющий Марокканскую ассоциацию бизнесменов, покупать товары за пределами континента, чаще всего в Азии, чем производить свои. Причин для того, что африканские государства вяло торгуют друг с другом, много. Это и колониальное прошлое, и высокие внутренние тарифы, и плохие дороги как автомобильные, так и железные; и очень сильная бюрократия, и коррупция на таможенных и пограничных постах. Сдерживает экономическое развитие Африки и относительно, конечно, небольшой размер внутренних рынков: население только двух стран – Нигерии и Эфиопии превышает 100 млн человек.

Значение AfCFTA, уверены африканцы, проявится не только в экономике. Оно уже сейчас заметно во многих сферах жизни, включая политику. Политологи, к примеру, считают, что скорое вступление соглашения в силу означает очень важный, не исключено, переломный момент в истории континента, в политической жизни которого последние полвека после обретения большинством африканских стран независимости доминировали социалистические тенденции. Многие руководители новых государств взяли на вооружение социалистическую модель развития по примеру СССР и стран соцлагеря. Африканский эксперимент по строительству социализма начался в 1957 г., когда Кваме Нкрума, лидер Ганы, первой африканской страны, получившей независимость после Второй Мировой войны африканской страны, объявил о строительстве социализма. В большинстве случаев модель, не учитывавшая национальные особенности африканских стран и народов, дала континенту диктаторские режимы и войны. Африканский эксперимент, утверждает президент фонда «Свободная Африка» Джордж Айитти, родился благодаря ошибке в идентификации: африканцы ошибочно идентифицировали капитализм с колониализмом.

Примеру Нкрумы последовало множество его коллег. Список стран, начавших строить социализм, большой. Первыми, кроме Ганы, в нем были Мали, Гвинея и Сенегал. Вся эта четверка сейчас в числе первых ратифицировала AfCFTA.

«Отцом» AfCFTA, кроме AU, считается бывший президент Руанды Поль Кагаме, который и предложил в марте 2018 г. в Кигали создать на Черном континенте зону свободной торговли.

Специалисты считают, что экономическая либерализация пойдет Африке на пользу. Они подсчитали, например, что уже к 2020 году объем торговли в AfCFTA увеличится на 52%. Эти цифры могут удвоиться после отмены последних 10% тарифов на «важные и чувствительные товары». Естественно, такой скачок в торговле принесет африканской экономике такие необходимые миллиарды долларов.

Большой плюс AfCFTA заключается и в объединении десятков африканских государств в единый рынок. Это облегчит для них торговлю с остальной планетой. Для торговли с другими регионами AfCFTA понадобится один набор торговых соглашений. Для сравнения, каждой африканской стране, торгующей сейчас в одиночку, необходимы порядка 55 таких торговых соглашений.

Сейчас в зоне свободной торговли 22 африканские страны, но их количество теперь, надеются сторонники свободной торговли, будет быстро расти. Тем не менее, для того, чтобы весь Африканский континент превратился в зону свободной торговли понадобится немало времени. Конечно, при таком количестве государств – 62, в том числе 54 независимых, трудно обойтись без проблем. Одной из крупных проблем AfCFTA является твердое нежелание вступать в нее главной африканской экономики – Нигерии.