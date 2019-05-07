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Киев приписал себе успехи российского ВПК

Москва, 07.05.2019

Россия сделал огромный рывок в развитии собственного военно-промышленного комплекса благодаря санкциям Киева, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Именно после запрета на ввоз некоторых комплектующих из Украины России пришлось провести «огромное импортозамещение». Как сообщил Суслов в эфире канала NewsOne, Москвой были потрачены колоссальные усилия на компенсацию недостатка комплектующих для своего вооружения и техники.  

Он привел в пример отрасль самолетостроения, для которой Украина поставляла вертолетные двигатели. По мнению политика санкции со стороны Киева грозили «погубить целую отрасль, но Россия создала собственную отрасль производства двигателей для веролетов».

Аналогичная ситуация сложилась и в отрасли боевого кораблестроения, для которой Украина производила силовые установки.

Экс-министр сообщил, что России пришлось задержать некоторые заказы на пару лет, однако, запрет Киева не смог «подкосить всё строительство флота», а наоборот позволил Москве создать новую отрасль по производству двигателей.

Напомним, в июне 2014 года президент Украины Порошенко наложил вето на любое военно-промышленное сотрудничество двух стран. Однако ограничительные меры больнее ударили по украинскому ВПК, сведя "на нет" практически все совместные с Россией проекты.

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