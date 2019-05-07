В России готовятся запретить производство одноразовой пластиковой посуды

Минприроды готовит законопроект, запрещающий производство и продажу одноразовой пластиковой посуды, рассказал «РИА Новости» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Он подчеркнул, что Минприроды РФ также выступает за защиту окружающей среды от загрязнения, как и другие страны.

«Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — подчеркнул чиновник.

Кобылкин подчеркнул, что поддержку инициативе уже выразили крупные торговые сети России.

Напомним, в странах Евросоюза с 2021 года попадает под запрет продажа одноразовой пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов, палочек для воздушных шариков, коктейльных трубочек и ватных палочек. Европарламент поддержал инициативу в марте текущего года.