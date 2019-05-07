Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю

Курс доллара вырос по итогам торгов понедельника к рублю на 15 копеек - до 65,23 рубля, курс евро подорожал на 13 копеек - 73,07 рубля.

Тем временем, чистая длинная позиция спекулянтов на Чикагской товарной бирже сократилась самыми быстрыми темпами с января. По данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю по 30 апреля она уменьшилась на 2 479 контрактов до 33 594 контрактов. Короткие позиции при этом выросли на 42%, сообщает profinance.ru.

В ближайшее время на рубль будет оказывать давление эскалация торгового спора между США и Китаем. Против рубля будет также играть увеличение объемов покупки валюты ЦБ.

Покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила для Минфина с 14 мая по 6 июня могут резко вырасти и составить 350 млрд руб, показал опрос, проведенный агентством Bloomberg. В апреле на покупку валюты было направлено 255,4 млрд руб.