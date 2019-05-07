Самозанятые не торопятся выходить из тени

Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Глава ФНС рассказал президенту о текущей работе ведомства, показателях собираемости налогов, говорится на сайте Кремля. В числе вопросов, которые интересовали главу государства, была ситуация с самозанятыми. По оценке Михаила Мишустина, их количество в России превысило 60 тыс. человек.

На вопрос Владимира Путина о том, что происходит с самозанятыми после того, как в нескольких регионах начался этот эксперимент, глава ФНС отметил, что «эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход». Это наблюдается в пилотных регионах: Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. «Лидер – Москва, потом млрд рублей – это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нём зарегистрировались, так называемая легализация идёт. Мы считаем, что он достаточно успешно продвигается», – констатировал Михаила Мишустин.

«Много мы работаем с платформами, потому что мы фактически позволяем агрегаторам, которые предоставляют услуги, это Яндекс.Такси, в частности, Сбербанк и многие другие, – на нашем сайте и в мобильном приложении даём такую возможность дать своё окно для тех, кто официально регистрируется: он может сразу стать соответствующим пользователем любой системы агрегаторов, которые есть. Мы вам будем докладывать по результатам этого эксперимента. Много регионов сегодня просят нас о том, чтобы мы расширили рамки этого эксперимента, многие хотят, чтобы также у них такая возможность была введена», – добавил глава ФНС.

Налогом для самозанятых могут воспользоваться физлица (в том числе ИП, получающие доходы от деятельности), в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Глава ФНС привел очень интересные и противоречивые цифры, отмечает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. С одной стороны, 60 тыс. зарегистрированых самозанятых для четырех таких мощнейших регионов – это капля в море. С другой стороны, показателен оборот – 3,5 млрд. Это значит, что каждый самозанятый в среднем зарабатывает 58 тыс. рублей. А если умножить эту сумму на 20 или 40 млн, а именно столько в нашей стране реально самозанятых людей, то получится сумма с очень большим количеством нулей. Возьмите отсюда 4% налога и получите реальное пополнение бюджета, указывает эксперт.



Дело осталось за малым - сделать, так чтобы все самозанятые зарегистрировались и начали бы платить этот налог, говорит Ирина Капитанова. А это уже задача государства за рамками ФНС. Нужно и кампанию проводить с населением, и сделать так, чтобы банки счета не блокировали постоянно. В общем работы много, но движение, без сомнения, идет в правильном направлении.

Оценка успешности реализации пилотного проекта по внедрению налога на профессиональный доход среди самозанятых граждан на самом деле зависит от самого определения "успешности", говорит генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Если считать успехом любой результат больше ноля, то да, признает эксперт, безусловно, можно говорить о том, что легализация доходов более 60 тысяч самозянятых граждан в отдельных субъектах федерации, принимающих участие в эксперименте (Москва, МО, Калужская область, Татарстан), действительно является отличным результатом.

Если же учесть тот факт, что мы говорим о регионах, суммарная численность населения в которых составляет 25 млн человек, то цифра выглядит куда скромнее, полагает аналитик. Она будет выглядеть еще менее значительно, если учесть количество мигрантов-россиян, приезжающих в участвующие в эксперименте в благополучные, с точки зрения социально-экономических показателей, в том числе и уровня безработицы (в Москве, например, это всего 0.6%), регионы на заработки или предоставляющие их жителям и зарегистрированному здесь бизнесу услуги дистанционно.

Для понимания: в Москве, по состоянию на март 2019 года, было зарегистрировано более 48 тысяч автомобилей такси. Если учесть, что львиную долю водителей, управляющих этим циклопическим таксопарком (для сравнения - в Нью-Йорке всего 13 тыс.), составляют именно самозанятые, то в одной только Москве и одни только таксисты могли бы обеспечить 2/3 плана в рамках эксперимента по выводу теневых доходов населения. Могли, говорит Александр Шустов, но не сделали этого, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что именно московские и подмосковные таксисты - это как минимум четверть всех официально зарегистрированных самозанятых. Яндекс.Такси в марте сообщал, что уже более 12 тысяч таксистов получили соответствующую регистрацию в качестве самозанятых и уплачивают налог на профессиональный доход.

Понятно, указывает аналитик, что отнюдь не только нянечки, репетиторы и таксисты интересуют ФНС. В текущих экономических условиях в рядах самозанятых, находится едва ли не большая часть всего трудоспособного наседения страны, даже если оказание услуг без формализации отношений с заказчиком не является основным источником дохода гражданина или, как минимум, единственным. Подработки, дистанционная сдельная работа, приносящие доход хобби, ручной труд на возмездной основе - это то, чем кормится население и больших городов, и глубокой провинции. Оборот на этом непрозрачном для статистики рынке огромен, а потому особенно интересен государству, которому сейчас как никогда раньше нужны дополнительные источники дохода.