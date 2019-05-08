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Активы Банка России переезжают в Китай

Москва, 08.05.2019
#Политика Центробанка
  • Активы Банка России переезжают в Китай

Андрей Любимов/RBC/TASS

Центробанк за 2018 год резко изменил географическое распределение своих активов в иностранной валюте и золоте, пишет РБК со ссылкой на статистику регулятора. Так, доля американских активов резко упала — с 29,9% от всех резервов ЦБ до 9,7%. При этом ЦБ нарастил количество активов в юанях и евро.   

В общей сложности Банк России вдвое снизил долю своих активов в долларах — с 45,8 до 22,7% от рыночной стоимости. Вместе с этим доля активов в юанях выросла с 2,8 до 14,2%, в евро — с 21,7 до 31,7%, в золоте — с 17,2 до 18,1%, а китайские и японские активы ЦБ увелиличь с 2,6 до 14,1% и с 1,5 до 7,5% соответственно. В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%в Великобритании показатель упал с 7,2 до 6,6%, в Канаде — с 2,8 до 2,3%.  
 
«За 2018 год активы Банка России в золоте увеличились за счет покупки золота у российских кредитных организаций (270 т), и на 31.12.2018 их объем составил 2077 тонн», — сообщил регулятор. Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял 473,9 млрд долларов  

В данном случае Центробанк преследовал две цели, объясняет Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка. Первая из них - снижение геополитических и санкционных рисков. Недаром снижение доли доллара произошло после того, как Штаты ввели санкции в отношении российского бизнеса.   

Вторым фактором выступает диверсификация, продолжает эксперт. Так, в 2017 доля американской валюты превышала уровень 45%. Сейчас же портфель резервов не имеет такого чёткого доминирования одной из валют, что снижает риски. Плюс к этому стоит отметить, что юань "рвётся" стать полноценной резервной валютой, и в этой связи, учитывая и важность торговых отношений между нашими странами, логичным выглядит рост доли юаней в резервах, полагает Богдан Зварич.  
 
Вообще же процесс перевода активов ЦБ из долларов в евро и юани, а также инвестиционные инструменты, альтернативные долларовым, только выглядит резким, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На самом деле, скорее всего, он начался почти сразу после вступления в силу первых санкций. Это здравая оценка рисков замораживания долларовых активов, как это было, например, с Ираном в 1979 году и с Ливией в 2011 году. Хотя, конечно, российско-американские отношения в их текущем формате далеки от такого обострения и заморозка активов российского ЦБ за рубежом представляется невероятной. 

Тем не менее, указывает аналитик, риск-менеджмент обязывает уменьшать долю доллара и долларовых инструментов, хотя с инвестиционной точки зрения, на фоне потенциального роста резервной ставки ФРС США это не слишком выгодно. Российским фондам, компаниям и домохозяйствам, по идее, лучше следовать такой же стратегии, уменьшая долю доллара и долларовых инструментов и таким образом снижая риски того, что в следующем пакете «санкций из ада» может появиться вообще запрет для крупных российских госбанков на операции с долларами.   

В то же время, добавляет Алексей Антонов, покупать юань для физлица, наверное, избыточно — это пока не слишком ликвидная валюта. Не все банки готовы предоставить выгодный обменный курс, юань — это экзотика во всех смыслах, даже во внешнем виде банкнот, который непривычен для среднего россиянина, в отличие от евро.  

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