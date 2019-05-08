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Бизнес-лайфхаки: на форуме в Нарве обсудят особенности ведения бизнеса в Европе

Москва, 08.05.2019
На официальном сайте II Эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа», который пройдет 23–24 мая в Нарве (центр Vaba Lava, ул. Линда, д.2), опубликована деловая программа. Главным организатором выступает фонд «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA).
  • Бизнес-лайфхаки: на форуме в Нарве обсудят особенности ведения бизнеса в Европе

из архива пресс-службы

Основная цель мероприятия – рассказать о возможностях развития экспорта на западные рынки и налаживании сотрудничества бизнесменов из России и Эстонии. Ожидается участие более 200 руководителей предприятий из двух стран.

«Мы постарались составить программу выступлений форума таким образом, чтобы осветить большинство вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели, запускающие производство в чужой стране: от открытия фирмы и выбора площадки для приземления до возможностей привлечения внешних средств для инвестиций в строительство и запуск завода. Выступления форума – это своего рода обобщение нашего 10-летнего опыта работы с иностранными, в том числе российскими, инвесторами. На форуме будет только самая актуальная, самая полезная информация от спикеров-практиков», – отметил директор по продажам Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Вадим Орлов.

Программа Форума откроется выступлением Министра экономики Эстонии. Сессия «Деловой климат и бизнес-среда Эстонии» пройдет при участии руководителя юридическо- бухгалтерской компании “Magrat” Игоря Райхельгауза. Игорь расскажет о своем опыте и опыте своих клиентов по очень животрепещущему вопросу: «Почему эстонские банки закрывают счета нерезидентов и как можно этого избежать». Открытию собственного производства на территории индустриальных парков в Эстонии будет уделено внимание в ходе выступления руководителя Нарвского промышленного парка Вадима Орлова. Об экспорте в Европу и этапах его запуска расскажет директор компании “OÜ Saros Est” Владислав Боборенко. 

Вторая часть программы II Эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа» откроется дискуссией о ритейле «Retail Details: как попасть в торговые сети?». Своим опытом поделится директор по закупкам торговой сети “Selver” Катрин Риисалу. Одной из центральных тем программы станет электронная торговля и коммерция. О том, как продвигать свой товар через электронные каналы расскажет эксперт из Эстонии.

Отдельное внимание будет уделено вопросам получения безвозмездных государственных и европейских грантов по программам поддержки бизнеса, а также возможностям обучения и переобучения персонала под нужды конкретных предприятий. Спикером тематической сессии выступит специалист по грантам консалтинговой компании “Excedea” Кай Крашевски.

Заключительным выступлением деловой программы II Эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа» станет сессия «Краудфандинг: примеры профинансированных проектов в сфере недвижимости» с участием менеджера компании “Crowdestate» Анны Мацкевич. Завершит программу первого дня торжественный фуршет для гостей форума, на котором у участников будет возможность напрямую пообщаться со спикерами и приглашенными экспертами, а также завязать полезные деловые связи в соседней стране.

Программа второго дня форума будет выездной: участники форума посетят с экскурсиями предприятия Нарвского промышленного парка, из первых рук узнают, почему именно сюда перевели свои производства другие российские собственники. Также гостям форума предлагается экскурсия в самый близкий к границе РФ порт Европейского Союза – порт Силламяэ.  Те же, кто выберет историческую экскурсию по Нарве, узнают, почему за обладание этим городом столетиями вели войны разные правители.

Официальный сайт II Эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа»: www.entrypoint.ee.

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