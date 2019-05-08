Рост российской экономики замедлился втрое

Как говорится в апрельском докладе «Картина экономики» Минэкономразвития, динамика показателей экономической активности в первом квартале 2019 года ожидаемо ухудшилась. Темп роста ВВП, по оценке министерства, снизился до 0,8 % г/г. На фоне повышения базовой ставки НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика торгового товарооборота, констатировали чиновники.

В разрезе компонентов использования основной вклад в замедление темпов роста ВВП внес потребительский спрос, констатировали в МЭР. На фоне ускорения инфляции наблюдалось замедление в реальном выражении оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. Такое замедление, вероятно, носило краткосрочный характер: после локального минимума в январе 2019 года наблюдалось постепенное восстановление потребительских настроений, подчеркнули в министерстве.

Действительно трудно говорить о росте экономических показателей государства, когда весь финансовый мир находится в состоянии неопределённости, отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. В России же свою роль сыграли и санкционное давление, и непрекращающиеся торговые войны, и попытки перекроить сложившиеся финансовые потоки.

Но легко всё переводить на внешние факторы, нельзя забывать и о внутренних: повышение налогового давления (НДС), политика торговой изоляции (импортозамещение), высокая активность регулятора в экономических вопросах. По мнению аналитика, всё это с одной стороны прибавляет уверенности и стабильности экономики, но с другой лишает её гибкости и адаптивности.

Свой вклад в текущие инвестиционные показатели внесли проекты, развернутые к чемпионату мира по футболу в 2018 году, которые не оказали влияния на 2019 год, добавляет эксперт. Курс рубля стабильно показывает хорошую динамику в первом квартале экономического года. Связано это с закупками валюты и периодом налоговых выплат в РФ, в этом году добавилось успешное размещение ОФЗ в первом квартале года.

Причин же для безудержного оптимизма пока нет, говорит Андрей Люшин: по всем предпосылкам рост ВВП РФ сохранится на уровне 1%. Ввиду того, что цены на энергоресурсы сейчас могут неожиданно измениться, внешний фон достаточно напряжен, а внутри страны бизнес будет привыкать к существованию в рамках изменившейся налоговой нагрузки. Если предположить, что замедление темпов роста потребления домохозяйств связано с увеличением интереса к накоплению, то в таком случае, рост реально располагаемых доходов населения покажет положительную динамику до конца года, ведь российская банковская система даёт прекрасные ставки по вкладам.

Сложно назвать просадку основных показателей в первом квартале неожиданной, как минимум, признает и директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, она был более ожидаема, чем внезапный пересмотр оценки роста ВВП за 2018 год в январе, когда Минэк повысил показатель до 2% при прогнозе 1,7-1,8%. Эксперт напоминает, что локомотивом роста по итогам прошлого года выступила строительная отрасль, в которой объем работ внезапно повысился не на 0,5% год к году, а сразу на 5,3%, и это при условии перевода отрасли с ДДУ на счета эскроу, повышение требований к капиталу застройщиков, снижении объемов ввода жилья и повышении ставок по жилищным кредитам после разворота политики в отношении ключевой ставки.

Собственно, если учесть, что рост прошлого года выглядит натянутым во всех смыслах, ничего неожиданного в том, что в первом квартале текущего года экономика вернулась в свое привычное русло, нет и быть не может, повторяет аналитик. Оснований для экономического роста, увы, просто нет. Повышение ставки НДС вполне ожидаемо стимулирует темпы инфляции, которая уже к концу первого квартала составила 5,3% в годовом выражении и перешагнула через нижний порог прогноза ЦБ на 12 месяцев (5-5,5%).

При этом пересчет Росстатом данных по доходам населения за предшествующие годы и переход к новым методикам оценки благосостояния населения очевидно принес незначительный эффект, добавляет Дмитрий Жарский. Так, по итогам перового квартала реальные располагаемые доходы все равно просели на 2,3%. В таких условиях у рынка потребительских товаров и услуг нет оснований для роста: беднеющие пятый год сряду граждане не в состоянии поднять на собственных плечах экономику.