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Иран предъявил участникам ядерной сделки ультиматум

Москва, 08.05.2019
#Ядерная сделка с Ираном
#Мир
  • Иран предъявил участникам ядерной сделки ультиматум

AP/TASS

Иран через два месяца может перестать выполнять обязательства, взятые по Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), больше известному как ядерная сделка по Ирану. Тегеран дал остальным участникам JCPOA: Великобритании, Франции, ФРГ и ЕС 60 дней на выполнение взятых ими обязательств по этому документу и в особенности в банковском и нефтяном секторах. 

В письме послам этих стран в Тегеране, а также еврокомиссару по внешней политике Фредерике Могерини Верховный совет национальной безопасности ИРИ подчеркивает, что Тегеран не будет считать себя связанным ограничениями по обогащенному урану и тяжелой воде, если не будут выполнены его требования.

Если остальные подписанты JCPOA выполнят требования Тегерана в течение двух месяцев, то иранские власти продолжат выполнять свои обязательства, как они это делали все четыре года после его подписания. В противном случае они начнут пошагово от них отходить.

Позицию, изложенную в письме Совета нацбезопасности, подтвердил в телевизионном обращении к иранскому народу и президент ИРИ Хасан Рухани, заявивший, что другие страны тоже должны соблюдать взятые обязательства.  

Иран в конце апреля – начале мая вновь вышел на первые полосы газет. Дональд Трамп перешел в наступление на нескольких фронтах. Он пригрозил увеличить тарифы на китайские товары, а также распорядился не продлевать разрешения на покупку иранской нефти для восьмерки стран, тем самым недвусмысленно намекнув, что США намерены обнулить нефтяной экспорт Ирана. Напомним, нефть является главным источником поступлений в бюджет ИРИ. 

Запрет на покупку нефти у Тегерана для всех стран вступил в силу 3 мая. События далее развивались по уже известному и вполне предсказуемому сценарию. Сразу несколько высокопоставленных иранских чиновников, в основном, военных из Корпуса стражей исламской революции не в первый раз пригрозили закрыть Ормузский пролив, по которому идут ближневосточные нефть и газ. Пентагон со ссылкой на Израиль и якобы имеющиеся у американских спецслужб «свидетельства» о готовящемся иранцами нападении на американских военнослужащих в регионе направил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков В-52. 

К слову, накануне отмены разрешений на покупку иранской нефти, в начале апреля, Госдеп США внес «стражей», наиболее боеспособную часть иранской армии, в черный список террористических организаций, чем еще больше обострил и без того непростые отношения между США и Ираном.

Европейские участники JCPOA вместе с Москвой и Пекином несмотря на давление Вашингтона, в одностороннем порядке вышедшего из соглашения по инициативе Трампа ровно год назад, в мае прошлого года, чтобы можно было вводить новые санкции против Ирана, продолжают поддерживать соглашение. Однако в Тегеране недовольны усилиями, предпринимаемыми Берлином, Парижем и Берлином, в частности созданием финансового механизма расчетов Instex, который позволил бы европейским компаниям продолжить сотрудничать с Ираном, не боясь попасть под действие американских санкций. 

Назвать письмо, которое фактически является ультиматумом, неожиданным нельзя. Иранские власти уже несколько месяцев открыто говорят, что Тегерану надоело терпеть и ждать. Вместо обещанного по JCPOA снятию санкций на Тегеран наложили новые, более жесткие санкции.

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