Иран предъявил участникам ядерной сделки ультиматум

Иран через два месяца может перестать выполнять обязательства, взятые по Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), больше известному как ядерная сделка по Ирану. Тегеран дал остальным участникам JCPOA: Великобритании, Франции, ФРГ и ЕС 60 дней на выполнение взятых ими обязательств по этому документу и в особенности в банковском и нефтяном секторах.

В письме послам этих стран в Тегеране, а также еврокомиссару по внешней политике Фредерике Могерини Верховный совет национальной безопасности ИРИ подчеркивает, что Тегеран не будет считать себя связанным ограничениями по обогащенному урану и тяжелой воде, если не будут выполнены его требования.

Если остальные подписанты JCPOA выполнят требования Тегерана в течение двух месяцев, то иранские власти продолжат выполнять свои обязательства, как они это делали все четыре года после его подписания. В противном случае они начнут пошагово от них отходить.

Позицию, изложенную в письме Совета нацбезопасности, подтвердил в телевизионном обращении к иранскому народу и президент ИРИ Хасан Рухани, заявивший, что другие страны тоже должны соблюдать взятые обязательства.

Иран в конце апреля – начале мая вновь вышел на первые полосы газет. Дональд Трамп перешел в наступление на нескольких фронтах. Он пригрозил увеличить тарифы на китайские товары, а также распорядился не продлевать разрешения на покупку иранской нефти для восьмерки стран, тем самым недвусмысленно намекнув, что США намерены обнулить нефтяной экспорт Ирана. Напомним, нефть является главным источником поступлений в бюджет ИРИ.

Запрет на покупку нефти у Тегерана для всех стран вступил в силу 3 мая. События далее развивались по уже известному и вполне предсказуемому сценарию. Сразу несколько высокопоставленных иранских чиновников, в основном, военных из Корпуса стражей исламской революции не в первый раз пригрозили закрыть Ормузский пролив, по которому идут ближневосточные нефть и газ. Пентагон со ссылкой на Израиль и якобы имеющиеся у американских спецслужб «свидетельства» о готовящемся иранцами нападении на американских военнослужащих в регионе направил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков В-52.

К слову, накануне отмены разрешений на покупку иранской нефти, в начале апреля, Госдеп США внес «стражей», наиболее боеспособную часть иранской армии, в черный список террористических организаций, чем еще больше обострил и без того непростые отношения между США и Ираном.

Европейские участники JCPOA вместе с Москвой и Пекином несмотря на давление Вашингтона, в одностороннем порядке вышедшего из соглашения по инициативе Трампа ровно год назад, в мае прошлого года, чтобы можно было вводить новые санкции против Ирана, продолжают поддерживать соглашение. Однако в Тегеране недовольны усилиями, предпринимаемыми Берлином, Парижем и Берлином, в частности созданием финансового механизма расчетов Instex, который позволил бы европейским компаниям продолжить сотрудничать с Ираном, не боясь попасть под действие американских санкций.

Назвать письмо, которое фактически является ультиматумом, неожиданным нельзя. Иранские власти уже несколько месяцев открыто говорят, что Тегерану надоело терпеть и ждать. Вместо обещанного по JCPOA снятию санкций на Тегеран наложили новые, более жесткие санкции.