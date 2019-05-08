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Как выбрать идеальный букет пионов

Москва, 08.05.2019
В последнее время во флористических салонах нередко покупателям предлагаются такие цветы, какими большинство из них привыкло любоваться лишь на даче или в саду. В число этих цветов входят пионы.
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Они обретают статус царского подарка, подходящего для вручения и в ходе праздничного мероприятия, и во время любовного свидания. Ниже приведен ряд простейших правил, как купить пионы и грамотно выбрать их цвет. Эти правила основаны на рекомендациях опытных флористов.

Перед приобретением цветов покупатели, как правило, проводят их беглый осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии засохших листьев и лепестков. Однако для выбора хорошего букета пионов этого мало. Наряду с данным действием, полезно использовать следующие рекомендации:

  • На рынках и возле метро зачастую предлагаются пионы с целиком раскрывшимися пышными бутонами. Если их купить, то они простоят не дольше недели. Нужно покупать цветы, которые распустились не полностью. Не следует опасаться, что композиция не будет иметь объемного вида. Флористы, работающие в крупных цветочных салонах, составят букет, в котором гармонично сочетаются соцветия, распустившиеся целиком и наполовину.
  • Срезанный край стебля должен иметь зеленый цвет. Если он потемнел, то это является признаком того, что растение долго простояло в воде.
  • Стебель пиона должен быть толстым и плотным, поскольку через тонкий стебель цветок не сможет получать требуемое питание.
  • Надо прикоснуться к нижним соцветиям и убедиться в их упругости, иначе цветок в скором времени завянет.

При наличии желания не просто сделать подарок, а поведать о своих чувствах, нужно преподносить букет из пионов соответствующего цвета.

  • Кремовые и белоснежные пионы означают непорочность и чистоту намерений.
  • Розовые оттенки могут рассказать как о нарождающейся любовной страсти, так и о признательности. Они представлены множеством вариантов – от нежных пастельных цветов до яркой фуксии.
  • Коралловые пионы дарят в летнее время. Они символизируют радость, бодрое настроение и оптимизм.
  • Пионы пурпурно-малинового цвета дарят в тех случаях, когда хотят пожелать богатства и преуспевания.

После принятия решения о выборе вида пионов остается лишь определиться с числом бутонов в букете. Широкой популярностью пользуются композиции, состоящие из двадцати пяти или пятидесяти одного цветка. Такой презент поистине можно назвать царским.

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