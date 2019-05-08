Кравчук рассказал, во сколько обошелся Крым Украине

Как рассказал экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Апострофу», в 1954 году Хрущев «заставил» Украинскую СССР включить Крым в свой состав.

«На этом я закончу, потому что говорят, что нам подарили Крым. Нет — нас заставили взять Крым», — рассказал Кравчук.

По заявлению Кравчука, произошло это из-за того, что «Россия не могла с ним справиться». И сейчас Крымский полуостров может сам вернуться к Украине.

Кравчук сообщил, что полуостров за прошедший с 1954 года период обошелся Украине в $110 млрд.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после проведения всенародного референдума на полуострове. Тогда за этот шаг проголосовало более 98% крымчан.