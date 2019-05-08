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Легендарный певец TARKAN возвращается в Россию с новым альбомом

Москва, 08.05.2019
Артист выступит 11 мая в Казани и 14 мая в Москве
  • Легендарный певец TARKAN возвращается в Россию с новым альбомом

из архива пресс-службы

Известный в родной Турции как Принц поп-музыки, Таркан после долгого перерыва встретится со своими поклонниками в России. Концерты в Казани и Москве пройдут в рамках мирового тура в поддержку нового, десятого альбома певца. Альбом «10», ознаменовавший возвращение Таркана к танцевальной поп-музыке с восточными мотивами, быстро завоевал популярность в Европе. Песни нового альбома быстро вошли в национальные чарты таких стран, как Англия, Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Болгария, а также Кыргызстан и Катар. В Бахрейне, Азербайджане и Узбекистане «10» стал поп-альбомом №1. Помимо новых песен, на концерте также прозвучат полюбившиеся всем хиты.

Таркан – известный турецкий певец, автор-исполнитель и успешный продюсер. На его счету несколько платиновых альбомов, распроданных общим тиражом более 25 млн. копий. Таркан - единственный артист, сумевший стать известным в Европе, не спев ни одной песни на английском языке. Музыкальный портал «Rhapsody» признал Таркана одним из ключевых артистов в истории европейской поп-музыки с его песней «Şımarık». Кроме того, он остаётся единственным музыкальным исполнителем из Турции, получившим всемирно известную премию The World Music Awards. Таркан занимается продюсированием и является владельцем музыкальной компании HITT Music, созданной им в 1997 году. За огромное влияние на Турцию своими шоу Таркана часто сравнивают с Элвисом Пресли и его влиянием на США в 1957 году. Таркан знаменит и тем, что его хиты, исполненные исключительно на турецком языке, покоряют вершины мировых хит-парадов уже 12 лет. Его синглы занимают первые места в чартах iTunes и стриминговых сервисах по всему миру, что убедительно доказывает популярность и актуальность артиста.

Концерты состоятся при поддержке Посольства Турции в Москве в рамках года Турции в России. Мероприятия станут укрепляющим мостом между двумя странами в сферах культуры и искусства, а также внесут свой вклад в развитие дальнейших отношений. А также при поддержке компаний Джошкуноз Холдинг, Kastamonu Floorpan и Coral Travel.

Организатор концертов - компания «S.A. Organization» (http://sa-organization.com)

11 Мая 2019 – КАЗАНЬ – ТАТНЕФТЬ АРЕНА ( https://kzn.kassir.ru/koncert/tarkan )

14 Мая 2019 – МОСКВА – КРОКУС СИТИ ХОЛЛ (https://crocus-hall.ru/events/tarkan19)

#Tarkan

#Tarkanlive

#TarkanRussia

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