Лучшие события мая в Москве

Ночь Музеев

Только одну ночь музеи работают “до последнего” и готовят развлекательные программы. Тема этого года — “Элементы”. По задумке организаторов под элементами стоит понимать все окружающее нас, включая природу, искусство, чувства и других людей. Полная программа на официальном сайте появится ближе к делу. Но уже сейчас известно, что в Институте русского реалистического искусства весь день будет бесплатный вход и обзорные экскурсии по выставке “Пора разобраться! Архив Александра Каменского. Художники и критики”. Эти материалы позволяют по-новому увидеть и понять отечественное искусство XX столетия. В выставке участвуют работы Мартироса Сарьяна, Марка Шагала, Сергея Конёнкова, Роберта Фалька, Владимира Фаворского, Александра Лабаса, Андрея Гончарова, Таира Салахова, Виктора Попкова, Александра Ситникова, Ольги Булгаковой, Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой и многих других. В 12-00 и 17-00 пройдут бесплатные мастер-классы для всей семьи “Архив впечатлений”: родителям с детьми будет предложено создать необычный архив впечатлений – собрание эмоций и мыслей об увиденном в музее, которое поможет как можно дольше сохранить в памяти встречу с произведениями искусства.

А Музей русского импрессионизма совместно с театром “Современник” покажет спектакль-экскурсию “Николай Мещерин. Картина жизни”, представление развернется прямо под инсталляцией “Дышащее полотно” на 1 этаже в 21:00 и 22:30. Актеры “Современника” расскажут историю жизни и творчества русских художников в переломный момент рубежа XIX-XX веков.

Когда: 18 мая

Сайт: museumnight.culture.ru

SOUND UP: Джейми МакДермотт и The Irrepressibles

Британский вокалист и композитор Джейми МакДермотт, возглавляющий проект The Irrepressibles, чей удивительный вокал принадлежит к той же когорте нестандартных мужских голосов, в которой числятся Йонси из Sigur Ros и Энтони Хегарти (ANOHNI), выступит в России на 23-м концерте фестиваля новой музыки SOUND UP.

Массовая аудитория узнала о Джейми МакДермотте из хита Royksopp “Something In My Heart”, но к этому времени на его счету уже было два альбома ажурных романсов-исповедей, исполненных под фортепиано, скрипку, виолончель и электронику, и титул “тайного секрета Британии”, выданное островными журналистами.

МакДермотт ведет себя на сцене непосредственно и искренне, как ребенок, не знающий условностей. Когда он выходит к микрофону и начинает петь, легко перескакивая с бархатного низа на контртеноровые высоты, то полностью раскрывается перед публикой - он предельно эмоционален и уязвим.

Его выступление состоится на новой клубной площадке Mutabor, где Джейми МакДермотт и его The Irrepressibles появятся в составе камерного оркестра и программой лучших песен и новых сочинений, которые войдут в готовящийся к выпуску альбом.

Где: Mutabor, улица Шарикоподшипниковская, дом 13, стр 32

Когда: 31 мая в 21:00

Подробности на сайте: http://soundup.world

Билеты от 2500 руб.

«Хор Турецкого» на площади Белорусского вокзала

9 мая на площади Белорусского вокзала состоится традиционное выступление коллектива «Хор Турецкого», посвященное празднованию Дня Победы. «Песни Победы» - так называется уникальный исторический марафон, в рамках которого музыканты объездили весь мир. Он призван напомнить каждому о событиях Второй мировой войны и важности победы. Впервые выступление артистов на Поклонной горе в 2015 году посмотрело более 150 тысяч зрителей. В 2017 году проект обрел международный характер и был реализован на центральной площади Берлина, а в 2018 году превратился в целый культурно-исторический марафон.

В этом году «Песни Победы» в исполнении «Хора Турецкого» и SOPRANO услышат не только в Москве, но и таких городах, как Рим, Париж, Вашингтон, Нью-Йорк, Торонто, Варшава, Будапешт, Прага, Вена, Берлин, Циндао, Пекин и Минск. В День победы яркие, пронзительные, объединяющие песни, которые хранят память и историю 5 поколений, можно будет совершенно бесплатно услышать на площади Белорусского вокзала.

Где: площадь Белорусского вокзала

Когда: 9 мая

Подробнее по ссылке: http://www.arthor.ru/pesni-pobedy-2019/

Фестиваль «Небо: теория и практика»

На аэродроме «Чёрное», который расположен в 14 км от МКАД, с 25 по 26 мая пройдет один из самых зрелищных авиационных фестивалей страны «Небо: теория и практика». Организаторы анонсируют его как место для семейных активностей, где можно развлечь и обучить не только детей, но и взрослых. В рамках фестиваля можно будет посетить лекторий, авиамастерские, выставки летательных аппаратов: от времен Первой мировой войны до наших дней, увидеть новейшие изобретений в области индивидуального пилотирования, стать свидетелями соревнования по самолетным и вертолетным гонкам, а также первого полета на реактивном ранце, покататься на воздушном шаре и испытать свои силы на авиатренажерах, совершив виртуальную посадку в одном из известных аэропортов Мира, находясь в кабине настоящего самолета. На фестивале состоятся выступления чемпионов Мира и Европы, а также лучших пилотажных групп малой авиации России. Для всех гостей будет работать паркинг-зона, большой современный фудкорт и тематический маркет. Вход для детей до 6 лет - бесплатно!

Где: аэродром «Черное»

Когда: 25, 26 мая

Подробнее по ссылке: http://московскоенебо.рф/

Наталья Осипова в премьерном показе балета The Mother

Этой весной в Москву приедет прима лондонского Королевского балета Наталья Осипова, одна из известнейших балерин мира. Она исполнит главную роль в постановке The Mother британского хореографа Артура Питы. Премьера спектакля состоялась несколько месяцев назад в Эдинбурге, где ее ждал оглушительный успех, в России спектакль впервые покажут на сцене МХАТ им. Горького. В основе сюжет одна из самых драматичных сказок Ганса Христина Андерсена «История одной матери». Отчаявшуюся мать, пытающуюся спасти своего младенца из рук самой Смерти, исполнит Наталья Осипова. Ее партнером, исполняющим роль меняющей маски Смерти, станет Джонатан Годдар, номинант Olivier Award (2008) и обладатель престижнейшей Critics’ Circle National Dance Award, Best Male Dancer (2014).

Где: МХАТ им. Горького

Когда: 24-26 мая

Подробнее по ссылке: http://www.mxat-teatr.ru/novosti/gastroli-v-mhat-im-gorkogo_0__409

Юбилей группы Guru Groove Foundation

В этом году резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны коллектив Guru Groove Foundation отмечает свое 10-летие. В связи с важной датой музыканты решили устроить два юбилейных концерта в Москве. 30 и 31 мая уникальное мультимедиа пространство в купольном театре «Атма 360» с огромным сферическим экраном будет пронизано хитами и новыми песнями группы. Благодаря подобному оснащению на концерте будет создан эффект полного погружения в фантастический мир музыки Guru Groove Foundation. Харизматичная солистка коллектива Татьяна Шаманина устроит на сцене удивительно красочную феерию, которая уже стала визитной карточкой Guru Groove Foundation. Музыканты порадуют поклонников не только давно полюбившимися треками Moscow, Jump Into My Arms и Over You, но и обещают исполнить много новых песен с последнего альбома Just Another Day.

Где: купольный театра «Атма 360»

Когда: 30 и 31 мая

Подробнее по ссылке: https://ggf360.ru/

Творческий вечер Вячеслава Бутусова «Чудное мгновенье…»

В Московском Международном Доме музыки 26 мая состоится творческий вечер Вячеслава Бутусова - музыканта, писателя, поэта, художника, основателя и фронт-мэна групп Nautilus Pompilius и “Ю-Питер”. Песни, которые мы поем, кажется, уже сотни лет, прозвучат в этот раз в непривычном акустическом формате. Гостей уникального концерта ждет дружеский вечер, наполненный эмоциями и общением. В этом году творческая встреча названа в честь премьеры песни Бутусова "Чудное мгновенье", вошедшей в новый альбом легендарного коллектива, релиз которого намечен на ближайшее время.

Где: Московский Международный Дом музыки

Когда: 26 мая

Подробнее по ссылке: http://butusov.ru/afisha

Спектакль «Всегда зовите Долли!» в Малом театре

В Малом театре в мае можно будет посмотреть премьерный спектакль «Всегда зовите Долли!», который был поставлен режиссером Владимиром Ивановым в честь юбилея любимой миллионами актрисы Ирины Муравьевой. Именно она исполнит одну из главных ролей в спектакле по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!».

Героиня Муравьевой (Сваха) неожиданно решает выйти замуж за богатого вдовца, которому ищет молодую невесту. Комичность и одновременно трагичность возникшей ситуации вызывает тот факт, что Сваха понимает это лишь после того, как уже знакомит вдовца с потенциальной пассией. Именно с этого момента и начинается самое интересное: героиня Муравьевой всячески пытается очернить девушку перед будущим женихом. Партнером Ирины Вадимовны в спектакле стал народный артист России Валерий Афанасьев.

Где: Государственный академический Малый театр (сцена на Ордынке)

Когда: 5 мая

Подробно по ссылке: http://www.maly.ru

Выставка Данила Головкина «FACES»

В мае в Центре фотографии имени братьев Люмьер стартует выставка «FACES» одного из самых маститых fashion-фотографов страны - Данила Головкина. Это мероприятие создано при поддержке культурного фонда Still Art Foundation в рамках программы по развитию и поддержке fashion-фотографии в России. В выставочное пространство из глянцевых журналов перенесутся снимки не только российских знаменитостей, но и многих звезд мировой величины. На счету фотографа работа с такими изданиями, как Vogue, ELLE, Harper's Bazaar. Он также снимал обложки для GQ, Tatler, Glamour, Esquire, l'Officiel. Головкину позировали такие персоны, как Алена Долецкая, Федор Бондарчук, Теодор Курентзис, Наталья Водянова, Сергей Полунин, Паулина Андреева, Наоми Кэмпбелл, Эдриан Броуди, Джерард Батлер, Филипп Старк, Джорджио Армани, Джон Гальяно, Доменико Дольче, Стефано Габбана и многие другие. В объективе Головкина его герои раскрываются совершенно с непривычных для публики сторон, фотографу всегда удается выявить на снимках скрытые черты характера персоны

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: с 16 мая по 2 июня

Подробнее по ссылке: http://www.lumiere.ru/exhibitions/id-250/

Гала-концерт звезд классической музыки в БЗК

Гала-концерт выдающихся музыкантов современности состоится 25 мая в Большом зале консерватории. В концерте примут участие пианист Борис Березовский, виолончелист Александр Князев, скрипачи Кристоф Барати (Венгрия) и Екатерина Асташова, а также Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Идею придумал и реализовал композитор Игорь Райхельсон (Россия – США). В этот вечер в БЗК состоится мировая премьера концерта для скрипки и виолончели с оркестром И.Райхельсона, а также произведения Паганини, Брамса и Рахманинова.

Где: Большой зал консерватории

Когда: 25 мая

Подробно по ссылке: https://www.mn-live.com/

Выставка Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939-2019»

В этом году главная выставочная площадка страны ВДНХ отмечает юбилей

- 80 лет! В честь этого события знаменитый историк моды Александр Васильев решил сделать подарок «имениннице» и собрал уникальную выставку под названием «ВДНХ в моде. 1939-2019». Это ретроспектива моделей мужской и женской одежды за последние 80 лет, которая охватывает такие периоды, как сталинская эпоха, хрущевская оттепель, брежневский застой, перестройка, лихие 90-е и начало XXI века. ВДНХ всегда было местом, где собирались самые продвинутые и модные люди эпохи. В павильонах можно было встретить иностранцев, журналистов, артистов, режиссеров и простых граждан со всех уголков Советского союза. Тогда посещение ВДНХ приравнивалось к выходу в свет, и каждый наряжался в самое лучшее. На выставке помимо одежды и аксессуаров будут представлены фотографии, иллюстрирующие моду и стиль тех периодов, которые охватывает экспозиция.

Где: ВДНХ

Когда: Выставка работает с 29 мая по 29 сентября

Подробнее по ссылке: vdnh.ru