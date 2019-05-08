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«НАШ МАЙ СДЕЛАЕТ ВАШЕ ЛЕТО»: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ LEXUS В МАЕ 2019 ГОДА

Москва, 08.05.2019
C 1 по 15 мая 2019 года в дилерской сети Лексус на территории РФ в рамках специальной кампании «Наш май сделает ваше лето» действуют специальные предложения на приобретение всех моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, элегантных бизнес-седанов ES и флагманских седанов LS.
#Авто
  • «НАШ МАЙ СДЕЛАЕТ ВАШЕ ЛЕТО»: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ LEXUS В МАЕ 2019 ГОДА

Lexus NX

из архива пресс-службы

В период с 1 по 15 мая, клиенты, приобретающие премиальные городские кроссоверы Lexus NX 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций и воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in, получают выгоду 250 000 рублей. Кроме того в мае все покупатели Lexus NX имеют возможность воспользоваться предложением по кредитованию с выгодной ставкой 4% годовых при уплате первоначального взноса от 20% от стоимости автомобиля.

Выгода клиентов, приобретающих с 1 по 15 мая с использованием программы Lexus Trade-in флагманский внедорожник Lexus LX 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций, составит 350 000 рублей. Все приобретенные после 1 апреля 2019 года Lexus LX на три года автоматически подключаются к программе «Помощь на дороге».

Lexus LX lx.jpg из архива пресс-службы
Lexus LX
из архива пресс-службы

При приобретении премиальных компактных кроссоверов Lexus UX в любой из существующих комплектаций клиенты, воспользовавшиеся программой обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in в период с 1 по 15 мая, имеют возможность получить выгоду 150 000 рублей. Также для всех покупателей инновационного Lexus UX подготовлено уникальное предложение: каждый из них в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем, благодаря специальной программе «Три года без забот». В стоимость покупки нового компактного кроссовера, независимо от версии и комплектации, уже включены 3 года технического обслуживания, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца. Сервисная программа «Помощь на дороге» дает клиентам возможность выйти из различных затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть в пути, при помощи одного телефонного звонка. Представители Lexus оперативно предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить мобильность клиента с привычным для него уровнем комфорта. 

Lexus ES 300 es300.jpg из архива пресс-службы
Lexus ES 300
из архива пресс-службы

Элегантные бизнес-седаны Lexus ES 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций можно приобрести с 1 по 15 мая 2019 года  по программе Lexus Trade-in с выгодой 200 000 рублей, все приобретаемые после 1 апреля 2019 года ES становятся участниками программы «Помощь на дороге» на три года.

Lexus RX 350L rx-350l.jpg из архива пресс-службы
Lexus RX 350L
из архива пресс-службы

Lexus разработал обширный пакет специальных предложений на приобретение роскошного флагманского седана LS. При приобретении Lexus LS с 1 по 15 мая 2019 года, клиент имеет возможность воспользоваться программой «Персональное предложение» у своего официального дилера Lexus и получить преимущество до 500 000 рублей. Более подробная информация по программе «Персональное предложение» может быть получена непосредственно в дилерском центре. Все приобретенные Lexus LS автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 5 лет, а также подключаются к программе «5 лет Вашей уверенности» предусматривающей, помимо трехлетней гарантии изготовителя на автомобиль, 2 года постгарантийного обслуживания.

При приобретении в этот период роскошного внедорожника Lexus GX в рамках программы Lexus Trade-in, клиент получает выгоду 200 000 рублей. Все проданные после 1 марта 2018 года Lexus GX автоматически становятся участниками программы «Помощь на дороге» сроком на 3 года.

Приобретая с 1 по 15 мая 2019 года премиальный кроссовер Lexus RX 350L 2018-2019 годов выпуска в любой из существующих комплектаций с использованием программы Lexus Trade-in выгода клиента составит 150 000 рублей.

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