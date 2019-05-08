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Цена на нефть растет на технических факторах

Москва, 08.05.2019

Сегодня, 8 мая, рынок ожидает отчета американского минэнерго по запасам нефти. Также внимание трейдеров приковано к последним данным Американского института нефти, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Мнением он поделился с ИА REGNUM.

Согласно последним данным запасы нефти в США выросли на 2,81 млн баррелей, а запасы бензина уменьшились на 2,83 млн баррелей.

Участники рынка сообщают, что на торгах в Азии нефть Brent выросла в цене на 0,6%, достигнув отметки $70,18. Рост сырья вызван техническими факторами, а для того, чтобы покупатели взяли инициативу в свои руки необходимо закрыть день выше $72. Без этого не привлечь новых инвесторов на рынок.

Напомним, вчера, 7 мая, нефть завершила торги в минусе на 2,3%, растеряв прибыль, заработанную накануне, 6 мая. Главной причиной снижения стоимости сырья аналитики называют заявления США о грядущем повышении с 10 мая пошлин на китайские товара с 10% до 25%.

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