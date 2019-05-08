«Хромые утки»: в Крыму рассказали об истребителях, оставшихся от Украины

Из-за отсутствия необходимой профилактики парк из 10 истребителей МиГ-29 украинских ВВС, которые остались на полуострове Крым после воссоединения с Россией, пришли в полную негодность. Об этом рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Он уточнил, что речь идет о самолетах, которые находятся на базе «Бельбек». Машины пришли в полную негодность, поскольку не обслуживались должным образом. Сегодня российские военные никак не используют технику, а только охраняют ее.

«Они (истребители) напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое», - рассказал депутат. Он также подчеркнул, что дешевле сдать их «на металлолом, чем ремонтировать».

Ранее в Киеве заявили, что своими успехами российский ВПК обязан санкциями, которые Украина ввела против российских промышленных предприятий, запретив ввоз некоторых составляющих для военной продукции. В этой связи России пришлось налаживать производство недостающих деталей, что она с успехом и сделала.