Курс доллара: для рубля наступает «угрожающий период»

В течение последних недель активы стран с развивающейся экономикой росли. Причиной этому были надежды инвесторов на то, что ФРС США не станет спешить с ужесточением монетарной политики в стране, а торговые споры между Америкой и Китаем закончатся ко всеобщему удовлетворению. Оснований полагать, что ситуация будет урегулирована, было довольно много, но президент США снова доставил рынкам ряд неприятных моментов, заявив, что уже в ближайшее время его страна может ввести импортные пошлины на продукцию из КНР. Курс доллара во вторник вырос на 12 копеек - до 65,35 рубля, курс евро подорожал на 8 копеек - 73,14 рубля.



"Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, поскольку они пытаются инициировать пересмотр", - написал Дональд Трамп, присовокупив категорическое: "Нет!" Как пишет «Российская газета», Трамп пригрозил уже с 10 мая поднять импортные пошлины с 10 до 25 для товаров из Китая на общую сумму 200 млрд долларов, а затем ввести аналогичный тариф и для остальной части импорта.

На этом фоне китайский юань резко подешевел, и основной фондовый индекс Китая упал максимальными темпами более чем за три года, что привело к падению ЕМ-активов, в том числе рэнда Южной Африки и турецких акций. «Это проверка реальности», — передает портал ProFinance слова Пера Хаммарлунда, главного стратега по развивающимся рынкам SEB AB в Стокгольме.

«Даже если они достигнут соглашения — а я думаю, что они достигнут — риск затягивания будет весьма значительным. Это риск, который будет сохраняться в течение большей части года и, вероятно, в следующем году. Рынок в значительной степени проигнорировал это», – заявил эксперт. По словам Хаммарлунда, рэнд и турецкая лира — два крупнейших проигравших в мире в понедельник — будут в числе наиболее пострадавших валют, в то время как российский рубль может остаться относительно невредимым.

Когда крупнейшие экономики мира вступают в конфликт, развивающие рынки становятся наименее привлекательными для инвестиций, в виду возрастающих рисков, поясняет заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Инвесторы предпочитают таких рисков избегать и уходят в более спокойные сегменты, таким образом, курсы местных валют снижаются. Россия относится как раз к развивающимся рынкам.

Пока заявления Трампа остаются лишь угрозами, тактическим маневром для того, чтобы получить более выгодные условия в рамках сделки Пекина и Вашингтона, ситуация остаётся напряжённой, но не фатальной. В этом случае существуют только риски затягивания процесса переговоров. Если же угрозы обретут форму в виде конкретных действий, то тогда российскую валюту не ждёт ничего хорошего, уверен аналитик. В зависимости от последующих действий ЦБ и Минфина по экстренному вмешательству - доллар может пробить отметку в 70-75 рублей за единицу.

Однако, добавляет Андрей Люшин, в кризис можно неплохо заработать, и дальновидные инвесторы знают это. За стремительным падением развивающихся рынков может последовать такое же стремительное возрождение.

Вообще же рост напряженности из-за торговых споров между США и Китаем не окажет непосредственного влияния на привлекательность рубля, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. По его мнению, скорее под давлением может оказаться весь класс валют развивающихся рынков за счет перехода инвесторов в режим risk-off.

При этом эксперт отмечает, что российская валюта в 2019 году выглядит значительно более устойчивой к подобным шокам за счет высокого запаса прочности финансовой системы РФ. Кроме того, высокий уровень реальных процентных ставок поддержит интерес инвесторов к рублевым активам. Валютная пара USD/RUB, считают в «БКС Брокер», может провести май в диапазоне 65-67 руб., смещаясь ближе к верхней границе к концу месяца.

Рубль — это рядовая валюта развивающихся рынков, хотя мы и питаем к нему особые чувства, но лучше от этого очарования избавляться и смотреть непредвзято, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. ВВП России составляет примерно 1,8-2% от мирового, поэтому рубль не может быть твердой валютой. Он очень волатилен и реагирует на любые изменения международной обстановки или цен на сырье, подвержен резким девальвациям. Наиболее яркие примеры — 1998, 2008, 2014 гг.

Закономерно, продолжает эксперт, что международные инвесторы сначала очаровались заявлениями Трампа, и были совершенно не готовы читать заявления китайской стороны, которая говорила о «дополнительных трудностях» в ходе переговоров и была далеко не так оптимистична, как американский президент. А теперь разочаровались, когда Трамп написал, что может дополнительно поднять текущие пошлины и даже ввести новые 25%-ные тарифы на дополнительный объем китайского импорта на уровне 325 млрд долларов. Потеряв на этой ситуации, средний инвестор теперь будет бежать от рисков, устремится в гособлигации и золото.

Рубль, турецкая лира, южноафриканский рэнд, бразильский реал и все активы, номинированные в этих валютах, будут испытывать давление продавцов, не желающих рисковать, уверен Илья Жарский. Золото может попытаться подняться в цене до 1300 долларов за тройскую унцию и выше, а рубль в ближайшиии дни может упасть до 67 к доллару, прогнозирует аналитик.