США рекомендует Европе закупать газ из «демократических источников»

Вашингтон советует странам ЕС закупать энергоносители из «демократических источников», сообщает газета «Известия». Мнение озвучил посол США в Евросоюзе Гордон Сондлэнд, который назвал любое продвижение в сторону реализации проекта «Северный поток — 2» «неверным направлением».

Он также уверен, что отношения США и ЕС всегда будут крепкими и непоколебимыми. Их можно сравнить с очень длительным и устойчивым союзом, в котором иногда случаются кризисы, резюмировал дипломат. И особую роль играет в этих отношениях энергетическая безопасность.

Ранее США неоднократно выступали против реализации «Северного потока — 2», угрожая компаниям – участникам проекта санкциями. В Вашингтоне объясняли свои действия опасениями попадания Европы в энергетическую зависимость от России, а также стремлением обезопасить Украину от потери транзита российского газа.

В очередной раз посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил компаниям Германии санкциями 3 мая.