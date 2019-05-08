Украина может остаться без денег от МВФ

В банковском холдинге JP Morgan США уверены, что в 2019 году Украине не стоит ожидать очередного транша от Международного валютного фонда. Произойдет это из-за «популизма, на котором сфокусировались украинские политики», уверены аналитики финансовой организации.

«В этом году выплат от МВФ Украине мы не ожидаем», — отмечают они.

Основной причиной подобного решения аналитики называют невыполнение условий программы stand-by, по которой должны были перечислить очередной транш в мае. Помимо этого на Украине так и не «отпустили» цены на газ, что также является препятствием к очередной выплате.

Согласно требованиям МВФ украинское правительство должно было «либерализировать» цены на газ только в сторону повышения.

Для принятия окончательного решения о предоставлении транша и проведения оценки выполнения условий программы, в мае в Киев прибудет миссия МВФ.

Отметим, что Киев рассчитывает получить в 2019 году два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый.