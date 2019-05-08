В Германии рассказали о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Отмена визита в Германию госсекретаря США Майка Помпео свидетельствует о том, что дружба межу странами «разбита вдребезги», пишет Suddeutsche Zeitung.

Напомним, отмена визита Помпео произошла 7 мая за несколько часов до встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом. Вместо этого госсекретарь направился в Багдад.

Как считает автор материала, «в мире есть невежливость и вместе с тем и бесстыдство». Он также констатирует факт, что через два года президентства Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги».

Издание также пишет, что в период президентства Трампа внешняя политика США стала строиться по принципу «грубой властной политики», даже при спорах с союзниками, а не по средствам «умной дипломатии».

Автор считает, что в некоторых ситуациях США ведут себя, как недруги, а не как союзники, и выражает надежду на изменение ситуация в лучшую сторону после ухода Трампа с поста президента страны.