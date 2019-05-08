В Кремле отреагировали на нежелание Киева признавать паспорта России в Донбассе

Россия продолжит выдавать свои паспорта гражданам Донбасса, которые этого пожелают, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Паспорта смогут получить граждане, которые подпадают под действие президентского указа», — прокомментировал Песков возможную реакцию Кремля на заявления Киева о признании недействительными паспорта, которые Кремль выдаст жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле подписал указ об упрощении предоставления гражданства жителями Донбасса и Луганской народной республики.

Уточняется, что российское гражданство по результатам опросов среди граждан ДНР и ЛНР, желают получить 86% респондентов.

Напомним, в результате госпереворота на Украине в 2014 году Донбасс и Луганская народная республика отказались подчиняться новой власти и провозгласили свою независимость.