Вход/Регистрация Подписка

В Кремле отреагировали на нежелание Киева признавать паспорта России в Донбассе

Москва, 08.05.2019

Россия продолжит выдавать свои паспорта гражданам Донбасса, которые этого пожелают, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Паспорта смогут получить граждане, которые подпадают под действие президентского указа», — прокомментировал Песков возможную реакцию Кремля на заявления Киева о признании  недействительными паспорта, которые Кремль выдаст жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле подписал указ об упрощении предоставления гражданства жителями Донбасса и Луганской народной республики.

Уточняется, что российское гражданство по результатам опросов среди граждан ДНР и ЛНР, желают получить 86% респондентов.

Напомним, в результате госпереворота на Украине в 2014 году Донбасс и Луганская народная республика отказались подчиняться новой власти и провозгласили свою независимость.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток-2»: противники проекта добились своей основной цели
      В Австрии выразили поддержку «Северному потоку–2», указав на его важность в энергетической безопасности страны. Однако противникам проекта удалось добиться своей основной цели
    2. В Раде рассказали «печальный факт» о Зеленском
      В Раде рассказали «печальный факт» о Зеленском
    3. Москва ответила на требование США «убираться» из Венесуэлы
      Москва ответила на требование США «убираться» из Венесуэлы
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама