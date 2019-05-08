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В Московском театре «Современник» покажут премьеру музыкального спектакля «Нэнси»

Москва, 08.05.2019
23 и 24 мая, 9 и 17 июня в Московском театре «Современник» премьера «НЭНСИ» спектакль Ивана Вырыпаева, Андрея Самсонова, Никиты Владимирова. В работе заняты артисты: Дарья Белоусова, Татьяна Лялина, Полина Пахомова, Наталья Ушакова, Илья Лыков, Семен Шомин, Игорь Царегородцев
#Культура
  • В Московском театре «Современник» покажут премьеру музыкального спектакля «Нэнси»

Иван Вырыпаев, Андрей Самсонов, Никита Владимиров - авторы и постановщики этой веселой истории - предъявят зрителям абсолютно новый жанр. Они назвали его «stand-up про мюзикл», тем самым пытаясь соединить мюзикл как таковой и остроумные  комментарии к происходящему на сцене в духе stand-up comedy. В «Нэнси» наотмашь шутят над штампами, клише и  стереотипами сегодняшнего массового сознания, дистанцироваться от которых лучше всего помогает юмор. 

Нэнси – так зовут молодую девушку, которая видит себя не иначе как кинозвездой. На пути к своей мечте она сталкивается с совсем не сказочной реальностью. Ведь победы в шоу-бизнесе, впрочем, и не только в нем, приходится оплачивать дорогой ценой. Иронизируя над наивным сюжетом, автор либретто (он же один из режиссеров-постановщиков) Иван Вырыпаев все же оставляет своей Нэнси право на спасение: «Спектакль «Нэнси» - это  лёгкая, с одной стороны, развлекательная история о том, что происходит сегодня в мире шоу-бизнеса. А с другой стороны, этот, хоть и шуточный, спектакль для меня, прежде всего, о возможности сострадания. Не только к тем, кого мы любим, не только к обаятельным, милым, светлым людям, но главное о способности сострадать тем, кто нас обижает или кто, с общепринятой точки зрения, является «плохим» человеком». 

Соавтором драматурга в сочинении «Нэнси» выступил композитор Андрей Самсонов, с которым Вырыпаев сделал уже несколько совместных работ. А сопостановщиком спектакля стал Никита Владимиров, молодой, но уже хорошо известный театральный и кинопродюсер, впервые попробовавший себя в работе с артистами. 

В создании спектакля принимали участие сценограф Юрий Милютин, хореограф Наталья Шурганова, видеохудожник Федор Шмелькин и художник по свету Сергей Васильев.  

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