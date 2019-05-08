В Роструде рассказали, сколько длинных выходных будет в следующем году

Минтруд сообщает, что в 2020 году россиян также ожидают переносы длинных выходных дней. Как сообщает пресс-служба министерства делается это с целью «рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

«Минтруд подготовил проект постановления Правительства России, который закрепит порядок переноса дней отдыха в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что также, как и в текущем году, часть выходных дней с новогодних каникул будут перенесены на май.

Так вместо 4 и 5 января, которые в будущем году выпадают на субботу и воскресенье, планируется организовать перенос на 4 и 5 мая.

Минтруд сообщает, что в будущем году россиян ждут длинные выходные с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта. В мае граждане страны будут отдыхать с 1 по 5 мая и на день Победы с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.