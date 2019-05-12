Особенности перевозки сыпучих и скоропортящихся грузов

В законах Российской Федерации касательно общих правил грузоперевозок есть «Правила провоза скоропортящихся грузов», которые размещены в пункте №13. Этими нормами установлены виды грузов, которые относятся к категории скоропортящихся, а также в них прописаны условия транспортировки этих грузов и основные требования к транспортному средству, которое обязательно должно иметь возможность настраивать температурный режим.

К скоропортящимся грузам относятся в основном все продукты питания. Фрукты, овощи, ягоды, грибы, мясо, рыба и прочее. Сюда можно отнести и продукты переработки, а точнее молочные продукты, сыры, колбасные изделия и так далее.

Каждому из видов продовольствия при транспортировке требуется особое содержание, несоблюдение всех его условий может привести к порче товара или потере его полезных свойств.

Основные требования перевозки скоропортящихся продуктов:

• Наличие транспорта с регулированием и фиксированием температурного режима. В одних случаях стоит поддерживать низкую температуру (в основном для замороженных продуктов), в других необходимо не дать замерзнуть продукту, но в тоже время не допустить, чтобы он испортился при слишком высокой температуре. Некоторые виды продуктов дольше сохраняются при определенной температуре, которую нужно обеспечить. Для того чтобы соблюсти все условия, в правилах перевозки скоропортящихся продуктов имеется их перечень с указанным температурным режимом, который подходит непосредственно для каждого из них;

• Наличие рефрижераторной установки, которая и позволяет регулировать температуру в кузове. Эта установка предназначена для искусственного понижения градусов и удерживания их на более низком уровне, чем в окружающей среде. Такая установка состоит из нескольких, а иногда из одной холодильных машин, которые имеют и дополнительное оборудование: систему водоснабжения, механизм энергоснабжения, приборы для регулирования установки и измерительные приспособления;

• Документ о прохождении комиссии регулирующей исправность рефрижераторной установки, так как только ее наличие еще ничего не гарантирует. Если комиссия определяет, что холодильная установка является неисправной, компания грузоперевозчик обязана предоставить заказчику другой транспорт.

Правила транспортировки сыпучих грузов

Сыпучие продукты, такие как зерновые культуры, крупы, сахарный песок, а также грузы, не относящиеся к продуктам питания, такие как гравий, минеральные удобрения, песок, щебень и другие, не нуждаются в таком строгом регламентировании условий их перевозки. Но некоторые правила для их транспортировки тоже существуют, и они также предусмотрены законами нашей страны. Как и при перевозке скоропортящихся продуктов, всю ответственность за сохранение качества сыпучих продуктов во время транспортировки берет на себя грузоперевозчик.

К основным правилам можно отнести:

Автомобиль, перевозящий сыпучие продукты, должен иметь цистерну или быть оснащен особыми емкостями, разработанными для этих целей;

Сыпучие товары относятся к тому типу грузов, которые за время перевозки, погрузки и разгрузки рассеиваются, и доходят до получателя в меньшем объеме, чем предполагалось. По этой причине все более распространенным становится транспортировка сыпучих грузов в специальных контейнерах. Доставка контейнеров производится автомобильным, железнодорожным либо морским транспортом;

Цистерна или контейнеры для перевозки этих продуктов должны иметь во внутренней части специальное покрытие, которое не дает металлу окисляться при соприкосновении с сыпучим грузом, предназначенным для питания;

При перевозке рассыпчатого груза, не относящегося к продуктам питания, и его трансферу в открытых кузовах необходимо соблюдать следующее правило во избежание его высыпания во время движения: груз не должен выступать и возвышаться над краями бортов кузова;

Если груз перевозится в таре, она должна быть закреплена и прикрыта каким-либо покрытием, чтобы избежать выпадания на проезжую часть. Грузы, переправляемые наваленным способом в открытом кузове, также следует перегонять прикрытыми каким-нибудь покрытием, например, брезентом, чтобы из-за ветра и быстрого движения груз не разлетался в разные стороны. Укрытие груза является обязанностью перевозчика.

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