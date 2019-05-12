Виды и особенности диагностического оборудования для авто

Автомобильный сканер позволяет протестировать электронику машины. Особенность данного прибора заключается в том, что он не оснащен собственными датчиками. Чтобы получить информацию с использованием сканера, его нужно подсоединить к блоку управления. Существуют сканеры, представленные в виде отдельных приборов, и сканеры, включенные в состав автомобильного диагностического оборудования.

Осциллографы позволяют получать сведения о работе разных механизмов и посредством их сопоставления со стандартами делать заключения об их состоянии. Новейшие модели осциллографов оснащаются дополнительными датчиками, обеспечивающими им возможность решать определенные задачи, рассчитанные на использование мотор-тестеров. Эти универсальные приборы способны функционировать и как осциллографы для авто, и как устройства для проверки электрического оборудования двигателя. Информация поступает к мотор-тестеру от своих датчиков, а не из блока управления. Кроме того, с применением мотор-тестера можно проверить топливное и масляное давление и произвести измерение температуры жидкостей.

Производитель диагностического оборудования servicems.ru для отдельных систем автомобиля предлагает следующие виды оборудования, которые могут быть как рассчитанными на работу с определенными марками автомашин, так и универсальными: