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Виды и особенности диагностического оборудования для авто

Москва, 12.05.2019
Диагностика представляет собой проверку исправности систем и узлов авто. Существует две разновидности диагностики: комплексная и частичная. Для ее выполнения применяется разнообразное диагностическое оборудование.
#PressRelease

Автомобильный сканер позволяет протестировать электронику машины. Особенность данного прибора заключается в том, что он не оснащен собственными датчиками. Чтобы получить информацию с использованием сканера, его нужно подсоединить к блоку управления. Существуют сканеры, представленные в виде отдельных приборов, и сканеры, включенные в состав автомобильного диагностического оборудования.

Осциллографы позволяют получать сведения о работе разных механизмов и посредством их сопоставления со стандартами делать заключения об их состоянии. Новейшие модели осциллографов оснащаются дополнительными датчиками, обеспечивающими им возможность решать определенные задачи, рассчитанные на использование мотор-тестеров. Эти универсальные приборы способны функционировать и как осциллографы для авто, и как устройства для проверки электрического оборудования двигателя. Информация поступает к мотор-тестеру от своих датчиков, а не из блока управления. Кроме того, с применением мотор-тестера можно проверить топливное и масляное давление и произвести измерение температуры жидкостей.

Производитель диагностического оборудования servicems.ru для отдельных систем автомобиля предлагает следующие виды оборудования, которые могут быть как рассчитанными на работу с определенными марками автомашин, так и универсальными:

  • Диагностические устройства для иммобилайзеров. Данное оборудование обеспечивает возможность устранения последствий, спровоцированных сбоями в функционировании иммобилайзеров. Оно рассчитано на считывание информации, фиксацию ошибок, выполнение перепрограммирования. Эти аппараты полезны и при утрате ключей или брелоков от автомобиля.
  • Корректоры одометров. Данное оборудование позволяет выполнять изменение показаний спидометров. Отдельные его разновидности дают возможность решать дополнительные задачи – к примеру, устанавливать код антиугонных механизмов и осуществлять проверку подушек безопасности.
  • Программаторы. Эти устройства применяются, например, когда вместо штатных шин на машину устанавливают автопокрышки большего размера. В подобных ситуациях в блок управления с использованием программатора вносятся изменения для избавления от погрешности спидометра.
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