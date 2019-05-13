Эксперт оценил заявление бывшего главы ООС Украины о возвращении Донбасса за сутки

Владимир Брутер – эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований – оценил высказывание экс-командующего операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергея Наева, заявившего, что бойцам ВСУ понадобится всего меньше суток, чтобы вернуть неподконтрольные территории в Донбассе под юрисдикцию «незалежной». По мнению Брутера, это говорит о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, передаёт RT.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований напомнил, что Украина неоднократно пыталась решить ситуацию в Донбассе силой, что в итоге и привело к Минским соглашениям.

«Потенциал ВСУ действительно выше, чем у ополченцев ДНР и ЛНР, поэтому Россия и выступает гарантом со стороны этих независимых республик», – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что Киев продолжает искать только лишь силовое решение конфликта, так как на другое на Украине просто не хватает политического искусства.

«К сожалению, уходящая администрация Порошенко приготовит приходящей ещё не один подобный сюрприз», – резюмировал Брутер.