Эксперт прокомментировал отмену визита Помпео в Москву

Дмитрий Солонников – директор Института современного государственного развития – прокомментировал решение главы американского Госдепа Майка Помпео отменить московский этап поездки в РФ.

Как считает эксперт, это нельзя назвать критичным, поскольку визит Помпео в Россию всё равно состоится. При этом Солонников отметил, что для стиля дипломатии США характерны «метания и шараханья». Кроме того, эксперт добавил, что во внешнеполитическом ведомстве США плохо функционирует система планирования и выстраивания логистики, передаёт РИА Новости.

«Такую работу сложно назвать плановой, когда за несколько недель или месяцев составлен график перемещений, встреч, согласовывается повестка дня. Все решения принимаются как-то спонтанно, на ходу. Это такая сиюминутная реакция на возникающие проблемы», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что причиной отмены визитf Помпео в Москву могли стать внешний кризис и проблемы внутренней политики.

«У Вашингтона сейчас появляется сиюминутная головная боль, в рамках которой и строится график ближайших встреч», – резюмировал директор Института современного государственного развития.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Майк Помпео отменил визит в российскую столицу из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса. Ожидается, что госсекретарь США встретится с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым 14 мая в Сочи.