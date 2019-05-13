Вход/Регистрация Подписка

Эксперт прокомментировал отмену визита Помпео в Москву

Москва, 13.05.2019

Дмитрий Солонников – директор Института современного государственного развития – прокомментировал решение главы американского Госдепа Майка Помпео отменить московский этап поездки в РФ.

Как считает эксперт, это нельзя назвать критичным, поскольку визит Помпео в Россию всё равно состоится. При этом Солонников отметил, что для стиля дипломатии США характерны «метания и шараханья». Кроме того, эксперт добавил, что во внешнеполитическом ведомстве США плохо функционирует система планирования и выстраивания логистики, передаёт РИА Новости.

«Такую работу сложно назвать плановой, когда за несколько недель или месяцев составлен график перемещений, встреч, согласовывается повестка дня. Все решения принимаются как-то спонтанно, на ходу. Это такая сиюминутная реакция на возникающие проблемы», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что причиной отмены визитf Помпео в Москву могли стать внешний кризис и проблемы внутренней политики.

«У Вашингтона сейчас появляется сиюминутная головная боль, в рамках которой и строится график ближайших встреч», – резюмировал директор Института современного государственного развития.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Майк Помпео отменил визит в российскую столицу из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса. Ожидается, что госсекретарь США встретится с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым 14 мая в Сочи.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ
      Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ
    2. Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю
      Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю
    3. Госсекретарь США неожиданно отменил встречу с Меркель
      Госсекретарь США неожиданно отменил встречу с Меркель
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама