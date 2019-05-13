Гисметео, прогноз погоды на неделю: в Москве дожди и грозы, в Сочи – тепло и сухо

Майские праздники завершились, а вместе с ними на большей части Русской равнины закончились и погожие деньки.

Согласно новому прогнозу погоды, который опубликовали специалисты Гисметео, наступившая неделя обещает жителям нашей страны изменение климатической обстановки. Так, в областях Центральной России будет пасмурно, в некоторых регионах пройдут дожди, местами сильные. В Костромской и Ивановской областях, во вторник, 14 мая ещё тепло – плюс 20-22, но уже в ночь на 15 мая похолодает до плюс 8, ожидаются осадки. Аналогичная погода прогнозируется во Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях. Здесь средний температурный фон составит 14-16 днём, 7-10 – ночью.

Прогноз погоды от Гисметео на черноморском побережье

А вот на черноморском побережье России по-прежнему тепло и сухо. В Анапе и Туапсе на этой неделе 23-25, в Геленджике – 22-24, в Сочи – 24-26, в Таганроге и Темрюке 26-28. Мене комфортно в Крыму. Так в Керчи, Севастополе, Ялте, Феодосии и Судаке – всего 15-17, местами осадки. В Алуште, Бахчисарае, Евпатории и Саках – 18-22. При этом море пока холодное – в ближайшие дни выше 14-16 оно точно не прогреется.

По прогнозу погоды в Петербурге неделя начёт с дождей. В ночь на вторник сильно похолодает – до плюс 4. Днём 14 мая облачность накроет город, выпадут осадки, возможно усиление ветра. При этом во второй половине недели дождей не будет, а яркое солнце поднимет столбики термометров к выходным до 18-20.



Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 7 дней

В Москве из-за изменения циркуляции воздуха температура понизится до 16-18 градусов в дневные часы, и до 5-7 – после полуночи. Во вторник и среду – пройдут дожди, возможны грозы. Атмосферное давление немного повысится (752-754 мм ртутного столба). А очередное потепление ожидается уже с начала следующей недели.