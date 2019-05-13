Иран пригрозил США «ударом в голову»

Как заявил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами, в случае силовых шагов против Ирана пообещал нанести США «удар в голову».

Салами уверен, что у Вашингтона хватит благоразумия не идти на конфронтацию с Тегераном и не использовать свои авианосцы против Ирана, передает телеканал Al Arabiya.

«Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову», - сказал военный.

Он также подчеркнул, что у Ирана достаточно оборонительных возможностей.

«Оборонительные возможности адекватны и достаточны», а американские авианосцы вполне уязвимы», - уверен генерал. Он добавил, что в этой связи США не станут рисковать.

Напомним, о планах направить к берегам Ирана ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что также в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США могут быть направлены тактические бомбардировщики.

В Пентагоне сообщили, что подобные меры вызваны необходимостью ответить на повышенную готовность Тегерана к проведению наступательных операций против сил США.