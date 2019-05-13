Кабмин расширит перечень товаров, которые подлежат маркировке

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, пополнят еще девять позиций, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на распоряжение премьера России Дмитрия Медведева.

Документ не только расширяет уже имеющийся перечень товаров, но и информирует об условиях соглашения с системой маркировки в целом.

Издание ссылается на подтверждение представителя аппарата Кабинета министров, комментируя подлинность распоряжения, подписанного на прошлой неделе.

Уточняется, что список пополнили товары мясной и рыбной продукции, а также бакалеи, детского питания. В перечень вошли растительные масла, косметика, товары для дома и безалкогольные напитки.

В документе сообщается, что новые дополнения направлены в совет Евразийской экономической комиссии. При этом, как отмечает представитель вице-премьера Максима Акимова, окончательное решение по маркировке новых групп пока не принято.