«Крым ваш»: в Европе согласны с российским статусом полуострова

Как показал соцопрос, который провела французская компания по обработке общественного мнения IFOP, более трети немцев, британцев и французов считают Крым законной российской территорией, сообщает портал Krym.news.

Уточняется, что исследование проводилось в период с 9 по 15 апреля 2019 года для ресурса Sputnik News. В ходе опроса предлагалось ответить на вопрос, «основываясь на том, что вы видели или слышали, считаете ли Вы, что Крым является частью России». Далее респондентам предстояло выбрать один из трех, предложенных вариантов ответа, а именно: «да, является частью России», «нет, не является частью России» и нейтральный ответ «не знаю».

Всего было учтено мнение 4010 граждан Евросоюза. Также опрашивались респонденты из США.

Результаты показали, что более третьи граждан Германии (38%), Франции (37%) и Великобритании (34%), и 27% американцев считают Крым частью РФ.

Что касается отрицательного варианта ответа, то больше всего несогласных с российским статусом Крыма в Германии - 48%, во Франции и Великобритании – по 34%, в США - 27%.