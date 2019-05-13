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Курс доллара: рублю готовят жесткую посадку

Москва, 13.05.2019
  • Курс доллара: рублю готовят жесткую посадку

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара прибавил на первых послепраздничных торгах 5 копеек - 65,12 рубля, курс евро вырос на 28 копеек - 73,14. Однако уже в понедельник рубль начнет отыгрывать в полной мере внешний негатив, который накопился в первой денкаде мая.

В первую очередь речь идет об эскалации напряженности в торговом споре между США И Китаем. Вашингтон решил резко усилить давление на Пекин, увеличив пошлины на китайские товары. На этом фоне настроения инвесторов изменились: активы ЕМ снова попали в немилость.

И хотя рубль в этом году выглядит предпочтительней валют-аналогов, прибавив 7,3% к доллару, в мае ситуация может измениться. Ранее аналитики ожидали, что ослабление российской валюты начнется раньше. Однако отсрочка введения санкций США и обнародование выводов доклада Мюллера об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией не позволяли реализоваться негативному сценарию. При этом риски санкций остаются актуальными и их введение возможно уже в конце лета.

Негативом для рубля в мае будет выступать и 1,5 кратное увеличение скупки валюты ЦБ. С 14 мая по 6 июня на эти цели будет направлено 300,5 млрд рублей.

Впрочем, рубль могут поддержать другие факторы. Так, визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным будет восприниматься как шаг к нормализации российско-американских отношений.

Сохраняющий высокий спрос на ОФЗ также играет в пользу рубля. Именно этот фактор удержал рубль на текущих уровнях на прошлой неделе.

На этой неделе курс доллара может двинуться в коридор 65,5-66 рубля.

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