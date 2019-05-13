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Московские власти прогнозируют рост средней зарплаты в столице до 135 тыс. руб.

Москва, 13.05.2019

Власти российской столицы прогнозируют значительное увеличение заработной платы в Москве. Согласно данным департамента экономической политики и развития города, в ближайшие 5-6 лет жители Москвы будут получать в среднем 120-135 тыс. руб. При этом ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что за последние несколько лет уже наблюдается увеличение реальной средней заработной платы в Москве. Так, в последнем месяце 2018 года среднемесячная зарплата в российской столице составила свыше 80 тыс. руб. В Департаменте утверждают, что основа для столь существенного увеличения ежемесячных выплат – рост экономики города, продолжающийся несколько лет подряд.

Между тем, эксперт компании HeadHunter Ольга Дмитриева считает, что средний совокупный доход жителя столичного региона в 2024 году составит более 110 тыс. руб., в то время как в других регионах страны эта цифра будет значительно ниже.

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