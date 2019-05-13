На Украине заявили, что смогут вернуть Донбасс за сутки

Как рассказал экс-командующий операции объединенных сил Украины Сергей Наев, чтобы вернуть Донбасс и Луганскую область под украинскую юрисдикцию потребуется меньше суток. Мнением он поделился в эфире телеканала «1+1».

«Непосредственно на военную акцию по освобождению территории уйдет очень мало времени — меньше суток», - заявил Наев. Он добавил, что главное «быстро действовать, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться».

Однако, по словам Наева, перед украинской армией не ставится задача силового захвата всей территории Донбасса. Речь идет о политико-дипломатическом пути решения проблемы, заявил глава ООС.

Он добавил, что по имеющимся у них сведениям, ополченцы готовят наступления в Донбассе. Всего таких направлений более десяти и ВСУ готовят ответные шаги и «постоянно готовы реагировать».

Ранее на посту главы ООС Сергея Наева сменил Александр Сирский. Ротация произведена согласно указа президента Украины Петра Порошенко.