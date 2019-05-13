Нефть получила шанс закрепиться выше $71

По итогам прошедшей недели нефть показала незначительную положительную динамику. На 10 мая рост был отмечен в 0,72%.

Уточняется, что рост сдерживался решением США ввести новые более высокие пошлины на китайские товары, заявил аналитик аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов ИА REGNUM.

Поддержку рынка нефти на этой недели окажут продолжающиеся санкции против Ирана и Венесуэлы, которые влекут за собой сокращения добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти.

Как говорится в отчете компании Baker Hughes, за последнюю неделю в США на две единицы сократилось количество активных буровых установок по добыче нефти. Сейчас их численность насчитывает 805 штук.

Как ожидается, на этой недели участники рынка ослабят внимание к новым пошлинам на китайские товары, и нефть имеет все возможности перешагнуть рубеж в $70.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent вырос на 0,15% и цена на сырье остановилась выше психологического уровня. В целом техническая картина сейчас благоприятная для покупателей.