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Во Франции призывают прекратить «истерию» вокруг России

Москва, 13.05.2019

ЕС должен прекратить давление на Россию, а также кардинально поменять политику по отношению к НАТО, считает руководитель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Призыв политика публикует издание Figaro.

Для этого необходимо на ближайших выборах в Европарламент предоставить мандаты депутатам готовым изменить политику ЕС, продолжил Меланшон. Он также назвал идею НАТО по вступлению в альянс Грузии «глупой провокацией» и заявил, что в интересах ЕС «иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии».

Меланшон также уверен, что Евросоюз не заинтересован «в наращивании напряженности» с Россией в этой связи необходимо отказаться от идеи принятия в альянс Украины.

Также политик заверил, что его радует, когда ему приписывают связь с Россией в качестве ее агента, поскольку он «хочет мира».

Напомним, ЕС ввел санкции против России в 2014 году, когда Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Тогда за этот шаг проголосовало 98% граждан полуострова.

Запад обвинил Москву во вмешательстве в голосование и  ввел против нее санкции. Москва в ответ на это взяла курс на импортозамещение.

 

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