Опознаны тела 40 погибших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево»

В Следственном комитете России заявили о завершении опознания останков 40 тел погибших в катастрофе Sukhoi Superjet 100, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту «Шереметьево». При этом отмечается, что работа по молекулярно-генетической экспертизе ещё одной жертвы этой страшной катастрофы пока продолжается, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свой источник в пресс-службе ведомства, речь идёт о гражданине США. Кроме того, отмечается, что в ходе расследования уголовного дела были допрошены пассажиры аварийного рейса, а также персонал аэропорта и сотрудники «Аэрофлота». Также подчеркивается, что в различных службах «Шереметьево» и авиаперевозчика проведены следственные действия, в том числе выемки документов, касающихся катастрофы.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», который следовал рейсом Москва-Мурманск, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» после 28 минут полёта. В ходе «жесткой» посадки у воздушного судна разрушились стойки шасси. Это привело к возгоранию топливных баков. В результате случившегося погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Среди жертв авиакатастрофы двое детей, а также гражданин США.

Основные версии причин трагедии – ошибка пилотов, а также отказ электроники из-за удара молнии и некоторые другие.