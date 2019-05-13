Польша оценила претензии к Германии в триллион долларов

Ущерб, нанесенный Германией Польше в ходе Второй мировой войны, Варшава оценила в 1 триллион долларов, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

В целях оценки репараций в Польше был создан документ, который максимально точно собрал в себя все потери «с очень разных точек зрения, конечно, те, которые каким-либо образом можно оценить», сообщил Муларчик изданию Sieci.

Он подчеркнул, что в самое ближайшее время документ получит на рассмотрение польский президент Анджея Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Парламентарий уверен, что было бы отличной идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу, однако, решение остается за руководством страны.

Муларчик сообщил, что пока не намерен раскрывать итоговую сумму ущерба, содержащуюся в отчете, но на вопрос корреспондента о превышении суммы в триллион долларов, ответил: «Вы близки». Депутат также уточнил, что сумма претензий значительно превысит послевоенные расчеты.

Напомним, в 1947 году Бюро военных репараций в своем отчете оценило ущерб польской стороны в 48 миллиардов долларов или 850 миллиардов долларов по нынешнему курсу.