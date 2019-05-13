Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.

Источник уточняет, что при этом Помпео намерен, как и планировалось, встретится с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи.

Также представитель госдепа подчеркнул, что вопросы, которые необходимо обсудить по Ирану с лидерами Евросоюза из серии «безотлагательных». В результате он отменяет московский этап поездки в Россию, который был запланирован на 12-14 мая. 14 мая Помпео отправится в Сочи, где встретится с Путиным и Лавровым.

Ранее Помпео отменил встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сославшись на «насущные проблемы». Глава госдепа при этом не исключил назначение новой встречи с канцлером Германии.