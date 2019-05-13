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«Роснефть» улучшила свои финансовые показатели

Москва, 13.05.2019

«Роснефть» в отчётном квартале улучшила свои финансовые показатели несмотря на падение нефтяных цен, снижение объёмов добычи «чёрного золота» в рамках сделки ОПЕК+ и соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

По итогам января-марта 2019 года Компания продемонстрировала значительный рост чистой прибыли и очередное увеличение свободного денежного потока, который остается положительным уже на протяжении 28 кварталов подряд.

Выручка по итогам января-марта выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,6% в рублевом выражении и достигла 2 077 млрд рублей. Этот показатель на 3% превысил консенсус прогноз аналитиков инвестиционных банков.

Динамика выручки «Роснефти» в долларовом выражении (+3,2%) оказалась выше, чем у большинства мировых мейджоров, как ExxonMobil (-5,9%), Chevron (-6,3%), Shell (-5,6%), BP (-2,5%), Equinor (-17,1%) и PetroChina (+2,6%).

Кроме того, EBITDA в отчётном периоде увеличилась более чем в 1,4 раза в рублевом выражении по сравнению с январем-мартом прошлого года – до 548 млрд рублей. По показателю EBITDA результаты Компании за квартал превзошли консенсус прогнозы аналитиков на 7%.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), по итогам I квартала составила 131 млрд руб., увеличившись почти в 1,6 раза по сравнению с январем-мартом 2018 года.

При этом по показателю чистая прибыль результаты Компании превзошли прогнозы ряда инвестиционных банков.

Динамика чистой прибыли Компании в долларах (+26,7%) выше, чем у ExxonMobil (-49,5%), Shell (+1,7%), Chevron (-27,2%), BP (+18,8%) и PetroChina (-4,9%).

При этом «Роснефть» последовательно продолжает реализацию стратегии по наращиванию свободного денежного потока - он остаётся положительным уже на протяжении 28 кварталов подряд. По итогам прошедшего квартала показатель увеличился почти в 1,4 раза по сравнению с СДП за аналогичный период 2018 года и составил 197 млрд рублей. В долларовом выражении показатель вырос на 20% - до 3 млрд долларов.

Доходность СДП «Роснефти» в отчетном квартале оказалась одной из самых высоких в отрасли – 27,3%. Это выше, чем у большинства мейджоров - BP (5,2%), ExxonMobil (4,2%), Chevron (7,2%), Shell (11,2%), Equinor (9,4%) и PetroChina (6,7%).

За последние 12 месяцев СДП Компании суммарно превысил 18 млрд долларов.

В I квартале 2019 года общий долг Компании снизился на 12%, доля его краткосрочной части была сокращена с 22% до 20%, повысив финансовую устойчивость. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x.

В отчетном периоде «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (3 доллара на б.н.э.). В IV квартале 2018 г. этот показатель составлял 3,1 доллара на б.н.э., в I квартале - 3,3 доллара на б.н.э.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 5,2% обгоняет таких мировых мейджоров, как ExxonMobil (4,1%), Chevron (3,7%), Equinor (4,2%) и PetroChina (3,5%).

С момент одобрения стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги «Роснефти» прибавили около 40%.

В 2018 году Компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале поставлена задача по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов.

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов.

Так добыча углеводородов в 1 квартале 2019 года составила 71,7 млн т.н.э. (5,9 млн б.н.э. в сутки) превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 3,4%. За 3 месяца текущего года Компания добыла 57,6 млн тонн жидких углеводородов (4,74 млн барр. в сутки), превысив среднесуточный объём производства год к году на 3,9%.

Ключевыми факторами роста стали - активное развитие новых крупных месторождений, высокие производственные показатели Юганскнефтегаза, увеличение объемов добычи  на других зрелых активах (Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз).

«Роснефть» продолжает выполнение договоренностей по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. При этом Компания располагает существенным потенциалом по оперативному наращиванию добычи за счет гибкого подхода к управлению режимами эксплуатации скважин.

В 1 квартале 2019 года рост коммерческой скорости бурения относительно аналогичного периода 2018 года составил 1,2% по наклонно-направленным и 6,5% по горизонтальным скважинам. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.

В рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022» Компания фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, которые обеспечивают более эффективную разработку залежей, а также повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин.

По итогам отчетного квартала количество введенных в эксплуатацию скважин превысило 720 единиц. Число новых горизонтальных скважин было увеличено на 23% по сравнению с 2018 годом, а их доля в общем количестве выросла до 53%. Количество горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта увеличилось на 25% год к году и достигло 34% от общего количества новых скважин.

Компания уделяет особое внимание повышению эффективности разработки основных зрелых активов. На Самотлорском месторождении в рамках предоставленных инвестиционных стимулов продолжается наращивание программы бурения и ввод новых скважин. В результате Компании удалось стабилизировать добычу на месторождении после нескольких лет падения на 3-5% ежегодно.

Кроме того, компания остаётся лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых добычных проектов. Продолжается развитие проектов, запущенных ещё после 2016 года Сузунского, Восточно-Мессояхского, Юрубчено-Тохомского, Кондинского, Тагульского, Русского, Куюмбинского месторождений и 2-й очереди Среднеботуобинского месторождения. Суммарная добыча углеводородов указанных активов в доле Компании за 1 квартал 2019 года составила 4,47 млн т.н.э. или почти 370 тыс. б.н.э. в сутки.

Ожидается, что в 2022 г. объем добычи на новых проектах в России (включая указанные выше), составит около 20% от общей добычи жидких углеводородов.

Добыча газа в 1 кв. 2019 г. составила 17,12 млрд куб. м. увеличившись на 1,5% по сравнению с уровнем 1 кв. 2018 г. Рост добычи обусловлен увеличением мощностей проекта Зохр и запуском новых скважин с высоким газовым фактором на Ем-Еговском месторождении Няганьнефтегаза в 2018 г.

В рамках реализации проекта Роспан - крупнейшего газового актива Компании,  продолжается активная фаза строительства  его ключевых производственных объектов инфраструктуры. Запуск проекта планируется в текущем году с последующим ростом ежегодной добычи газа до уровня более 21 млрд куб. м и жидких углеводородов - более 5 млн т., производства пропан-бутана технического – более 1,2 млн т.

Компания продолжает реализацию проекта по разработке газовой опции Харампурского месторождения. Запуск проекта планируется в 2020 году с последующим выходом на полку добычи порядка 11 млрд куб. м природного газа в год.

Опережающими темпами ведется освоение месторождения Зохр на шельфе Египта. В 1 квартале 2019 года на месторождении был достигнут суточный уровень добычи в 64 млн куб. м (100% проекта). По итогам отчетного квартала добыча газа на проекте составила ~5,5 млрд куб. м (0,97 млрд куб. м в доле Компании). До конца 2019 г. планируется нарастить объем добычи газа до проектной мощности - 76 млн куб. м в сутки.

За 1 кв. 2019 г.  на суше выполнено сейсмических работ методом 2Д в объёме превышающем 1 тыс. пог. км, методом 3Д - в объеме более 4 тыс. кв. км.  Успешность поисково-разведочного бурения на суше РФ составила 81%. В результате геологоразведочных работ открыто 8 новых залежей и 8 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме более 7 млн т.н.э.

«Роснефть» является крупнейшим переработчиком в России.  В 1 кв. 2019 г. общий объем переработки на НПЗ «Роснефти» составил 26,9 млн т, что  ниже аналогичных показателей прошлого года на 2,5%. Снижение объемов переработки Компании связано с проведением капитальных ремонтов на Туапсинском НПЗ, НПЗ PCK Raffinerie, внеплановой частичной остановкой нефтеперерабатывающего завода Bayernoil,  а также оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты. Снижение спроса на нефтепродукты является общемировым трендом. Так, например,  крупнейшие международные компании, такие как ExxonMobil и Chevron снизили показатель переработки нефти за тот же период соответственно на 9,5% и 6,8%.    

 «Роснефть» реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объёмом более 1,4 трлн рублей. С начала реализации программы  уже инвестировано более 850 млрд из этой суммы, построены и реконструированы 23 основных установок и комплексов нефтепереработки, что позволило Компании существенно увеличить

В состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти» входит 13 НПЗ. Компания является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив.

Основой новой Стратегии является построение бизнеса, учитывающего самые высокие требования в области экологии, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Компания в рамках принятой Стратегии «Роснефть-2022» намерена войти в первую четверть списка мировых нефтегазовых компаний по основным показателям в этой области.

Розничные объемы реализации топлива НК «Роснефть» по итогам 1 кв. 2019 г. увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это стало возможным благодаря активной политике Компании по привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети, который отличается высококачественным топливом с многостадийной системой контроля качества и развитым нетопливным предложением

Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС «Роснефть» выросла на 3%. Рост был обеспечен за счёт расширения ассортимента кафе на АЗС, а также мероприятий, направленных на повышение эффективности продаж, включая обучение и мотивацию сотрудников, внедрение единых принципов работы с ассортиментом, ценообразованием и продвижением товаров и услуг.

Росту розничных показателей на АЗС «Роснефти» также способствует и успешная реализация программ лояльности: «Семейная команда» и «BP Club». Программы действуют в 58 субъектах РФ, а количество клиентов, принимающих в них участие, составляет около 12 млн человек.

Одной из стратегических целей розничного бизнеса Компании по развитию экологичных видов топлива является строительство соответствующей инфраструктуры по реализации компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

В 1 кв. 2019 г. построена еще 1 станция в Ульяновской области. По состоянию на конец 1 кв. 2019 г. построены 11 станций, реализующие компримированный природный газ, в Ульяновске, Воронеже, Саратове и Ставропольском крае. Ежедневно на действующих станциях осуществляется заправка более 1,7 тыс. автомобилей.

Компания полностью выполняет взятые на себя обязательства по стабильному обеспечению  внутреннего рынка нефтепродуктов, действуя в рамках заключенного с Минэнерго и ФАС России Соглашения «О мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», несмотря на значительный негативный эффект от некорректной настройки параметров «демпфирующего механизма» в рамках завершения налогового маневра.

В 1 кв. 2019 г. «Роснефть» увеличила реализацию моторных топлив на внутреннем рынке до 7,2 млн тонн, что выше уровня 1 кв. 2018 г. на 10,8%.

Как ответственный участник биржевых торгов, «Роснефть» продает большие объемы автобензинов и дизельного топлива, которые существенно превышают биржевые нормативы. В отчетном квартале Компания перевыполнила норматив биржевой реализации по автомобильным бензинам более чем в 2,5 раза, а по дизельному топливу – примерно в 2 раза.

«Роснефть» продолжает успешно диверсифицировать зарубежные каналы поставок нефти. В 1 кв. 2019 г. поставки сырья в восточном направлении достигли 15,9 млн т (их доля в общем объеме реализации нефти за рубежом достигла 46,6%).

РН-Аэро» по итогам первого квартала 2019 года увеличила объемы заправки «в крыло» в российских аэропортах до 458 тыс. тонн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Количественный показатель заправок «в крыло» при этом увеличился на 13% и составил более 50,7 тыс. операций.

Кроме этого за три первых месяца 2019 года «РН-Аэро» реализовала около 797 тонн авиакеросина, увеличив этот показатель на 5,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Увеличение объемов реализации авиационного топлива стало результатом действующей стратегии НК «Роснефть», направленной на развитие авиатопливообеспечения. Основной прирост объемов реализации авиатоплива обеспечила деятельность «РН-Аэро» в таких ключевых аэропортах России, как Шереметьево (г. Москва), Пулково (г. Санкт-Петербург) и Пашковский (г. Краснодар).

С 2019 года Rosneft Deutschland приступила к прямым продажам нефтепродуктов. Компания осуществляет реализацию всех нефтепродуктов, которые производятся Rosneft Deutschland на трех немецких НПЗ с долей участия НК «Роснефть», включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства.

Компания поставляет нефтепродукты напрямую с НПЗ, а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии, используя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Клиентская база компании насчитывает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

Успешному старту полномасштабной реализации продукции также способствовал опыт работы компании по продажам битума в 2018 году. За этот период Rosneft Deutschland поставила продукцию более 130 предприятиям Германии.

В 2019 году «Роснефть» вышла на рынок авиатопливообеспечения Германии. Rosneft Deutschland заключила ряд контрактов на реализацию авиатоплива JET A-1 собственного производства. В частности, подписан контракт с ПАО «Аэрофлот» на заправку воздушных судов в аэропорту Шенефельд (Берлин).

Кроме того, в рамках расширения присутствия на немецком рынке авиатоплива Rosneft Deutschland заключила контракты на выполнение заправки «в крыло» с аэропортами в г.Мюнхен и г.Берлин  (Тегель и Шенефельд).

Компания стремится обеспечить растущий спрос на авиационное топливо, планируя дальнейший рост производства и объемов реализации авиакеросина как в Германии, так в целом на Европейском рынке. 

За 1 квартал 2019 года Rosneft Deutschland поставила клиентам 74,5 тыс. тонн авиационного топлива. Ежегодно Компания производит на НПЗ PCK в Бранденбурге около 300 тыс. тонн авиатоплива, что составляет около половины всего объема керосина, потребляемого в берлинских аэропортах.

В январе 2019 г. вступило в силу концессионное соглашение на эксплуатацию экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане. Проектная мощность трубопровода составит до 950 тыс. барр./сут. Срок эксплуатации 20 лет с возможностью пролонгации на дополнительные 5 лет. Доля Компании в проекте – 60%.

Nayara Energy Limited, 49,13% акций которой принадлежат Роснефти, в начале 2019 г. запустила в эксплуатацию первый высокотехнологичный железнодорожный терминал горюче-смазочных материалов. Терминал площадью более 200 тыс. кв. м и мощностью около 16 млн л нефтепродуктов станет важным звеном в расширении сбытовой инфраструктуры компании в регионе Видарбха (центральная часть Индии). Нефтепродукты будут поставляться с НПЗ Вадинар, штат Гуджарат. Nayara также расширила свою розничную сеть до более 5 тыс. АЗС. За четыре года количество заправочных станций компании выросло более чем в 3 раза. Nayara намерена сохранить темпы развития розничного бизнеса в Индии. В её планах заложены возможности расширения сети автозаправочных станций на территории страны до 7 тыс. единиц, а также выхода на нефтехимический рынок Индии.

Также Nayara Energy Limited разрабатывает поэтапную программу развития своего НПЗ. Первый этап предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на индийский нефтехимический рынок.

Первая фаза реализации программы развития НПЗ Вадинар включает в себя строительство новых установок, которые позволят производить до 450 тыс. тонн полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 году.

Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит 850 млн. долларов. Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств индийской компании, а также с привлечением банковского финансирования. В данный момент проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет принято окончательное решение о реализации проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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