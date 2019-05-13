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Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение «умную бомбу»

Москва, 13.05.2019

Игорь Крылов – генеральный директор ГНПП «Регион», входящего в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250. По его словам, в настоящее время испытания КАБ-250 уже находятся в завершающей стадии, передаёт ТАСС.

«Нам осталось лишь подтвердить некоторые её характеристики, и надеемся, что это будет выполнено в ближайшее время, – подчеркнул он. – Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34».

При этом он пояснил, что в самое ближайшее время она будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Также предусматривается размещение этой же бомбы во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57.

«Разработка КАБ-250 окончательно завершена. Заводы ведут подготовку к серийному производству этого изделия, которое запланировано на следующий год», – резюмировал Крылов.

Наша справка

Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (программа «И-21»). Самолёт разработан для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27.  Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Су-57 имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное вооружение, а также уникальное радиопоглащающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования.

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