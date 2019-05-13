О плане «Б»: оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США в адрес проекта

Проект "Северный поток-2" полностью соответствует законам и не нуждается в подготовке плана "Б" на случай потенциальных санкций США. Об этом сообщил агентству Anadolu представитель оператора Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

«Мы совершенноо спокойны», - заявил Мюллер. По егос словам, каждый шаг, предпринятый компанией Nord Stream 2, соответствует всем правилам.

«Инвесторы твердо намерены реализовать проект. Его финансирование полностью гарантировано акционерами и инвесторами. Прокладка труб продолжается, как и планировалось. Таким образом, в настоящее время мы не видим необходимости в плане "Б" [на случай возможных санкций США],- подчеркнул он.

«Все контракты, касающиеся поставки труб, а также финансовые соглашения со всеми инвесторами были заключены до [принятия законопроекта о противодействии СП-2]. Таким образом, теоретически, текущее регулирование в США не может быть применено к проекту», - отметил Мюллер.

Ранее, 4 мая, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием.

«Мы вновь заявляем о своем несогласии с использованием энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая «Северный поток-2», — цитирует заявление РБК.

В свою очередь посол США в Германии Ричард Гренелл заявил о риске американских санкций для немецких компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». В середине января он отправил компаниям в ФРГ письма об угрозе санкций из-за газопровода. Он объяснил это защитой интересов США и отметил, что в письмах он только повторил заявления американских властей.