Вход/Регистрация Подписка

О плане «Б»: оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США в адрес проекта

Москва, 13.05.2019
  • О плане «Б»: оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США в адрес проекта

DPA/TASS

Проект "Северный поток-2" полностью соответствует законам и не нуждается в подготовке плана "Б"  на случай потенциальных санкций США. Об этом сообщил агентству Anadolu представитель оператора Nord Stream 2 Йенс Мюллер.

«Мы совершенноо спокойны», - заявил Мюллер. По егос словам, каждый шаг, предпринятый компанией Nord Stream 2, соответствует всем правилам.

«Инвесторы твердо намерены реализовать проект. Его финансирование полностью гарантировано акционерами и инвесторами. Прокладка труб продолжается, как и планировалось. Таким образом, в настоящее время мы не видим необходимости в плане "Б" [на случай возможных санкций США],- подчеркнул он.

«Все контракты, касающиеся поставки труб, а также финансовые соглашения со всеми инвесторами были заключены до [принятия законопроекта о противодействии СП-2]. Таким образом, теоретически, текущее регулирование в США не может быть применено к проекту», - отметил Мюллер.

Ранее, 4 мая, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили с совместным заявлением, в котором назвали газопровод «Северный поток-2» геополитическим оружием. 

«Мы вновь заявляем о своем несогласии с использованием энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая «Северный поток-2», — цитирует заявление РБК.

В свою очередь посол США в Германии Ричард Гренелл заявил о риске американских санкций для немецких компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». В середине января он отправил компаниям в ФРГ письма об угрозе санкций из-за газопровода. Он объяснил это защитой интересов США и отметил, что в письмах он только повторил заявления американских властей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ
      Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ
    2. Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю
      Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю
    3. США признали курс рубля искусственно заниженным
      США намерены пересмотреть список стран, манипулирующих своими валютными курсами. Эксперты находят манипулятивным сам этот список
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама