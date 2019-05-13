США признали курс рубля искусственно заниженным

Администрация Дональда Трампа расширит список стран, которые она проверяет на предмет валютных манипуляций. Уже в недалеком будущем власти опубликуют соответствующий доклад, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с данным вопросом. Казначейство США, пишет издание, выпускает отчет по иностранным валютам дважды в год.

На сегодняшний день под определение стран-манипуляторов валютой в Америке попадают 12 стран. В следующем докладе их количество, по оценкам экспертов, вырастет до 20. Представитель Казначейства отказался комментировать детали доклада до его выхода. Сейчас власти изучают динамику валют 12 своих крупнейших торговых партнеров и Швейцарии. Расширенный список, вероятно, будет включать Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию или Малайзию – все эти страны имеют большой торговый профицит с США.

Что касается конкретно России, то она соответствует двум из трех критериев страны-манипулятора. Первый из них это систематические интервенции на внутреннем валютном рынке Минфина РФ. А второй - профицит текущего счета платежного баланса. Пороговое значение, которое использует Минфин США, - это 2% ВВП.

Россия, безусловно, манипулирует рублём, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. И она, добавляет эксперт, разумеется, не одинока в мире подобных вещей. Просто до поры до времени в этом ключе было не принято говорить. Но времена меняются. В частности, как справедливо замечено, всякий раз, когда ЦБ покупает на бирже валюту для Минфина и тем самым искусственно ослабляет нацвалюту – это и есть пример манипуляции. Впрочем, рынки Форекс сами по себе являются наименее регуляторно обеспеченными рынками в мире.

И в этом есть гораздо более серьёзная проблема. «Хотя мы понимаем, что её в одночасье не решить, надо быть готовым, что американская фемида уцепится за это обстоятельство сразу, как только оно будет закреплено законом, и могут последовать некоторые санкции, которые, уместно предположить, будут касаться как раз-таки нашего финансового сектора. Нереализуемость быстрого голосования в Конгрессе США по любым вопросам межпартийной повестки – актуальный, но отдельный вопрос», – указывает Владимир Рожанковский.

Рублёвые интервенции ЦБ – вещь известная и неоспоримая. Отрицать ее невозможно. В то же время причисление профицита торгового баланса к факторам, свидетельствующим в пользу валютного манипуляторства – крайне сомнительный аргумент, который, по идее, можно и нужно оспаривать, полагает аналитик. Отрицательное торговое сальдо США – в гораздо большей мере является свойством самой экономики США и следствием чрезмерно укрепившегося американского доллара.

Что же касается прогнозов по самой национальной валюте, то, считает Владимир Рожанковский, до августа с рублём будет всё более или менее хорошо, хотя из-за «иранского синдрома» в нефти волатильность его котировок повысится. В целом, до конца весны рубль продолжит укрепление, так как начинающийся ягодно-овощной сезон снизит нагрузку на бюджеты домохозяйств, в целом работая на некоторое увеличение располагаемых доходов. Рост продаж улучшит динамику ВВП. По прогнозам МФЦ, максимальное укрепление рубля к доллару в этом году будет в районе 61,80-62,00 рублей за доллар, после чего ранней осенью по традиции рубль начнёт плавный откат назад.

Мировая политика и экономика вступили в интересную фазу, когда страны обвиняют друг друга в реальных или вымышленных «грехах», а затем придумывают друг другу наказание, как правило, экономическое, попутно укрепляя собственную экономику и ослабляя экономику «грешной» страны, констатирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Причем, видимо, чем дальше, тем абсурднее будут обвинения, но даже сейчас они уже находятся немного за гранью разумного. США, как страна-гегемон с самой большой экономикой и военным бюджетом, будут подавать пример менее развитым странам и выступать трендсеттером.

Обвинить страну во влиянии на курс собственной валюты и диктовать ей, как правильно управлять курсом, если бы эта диктовка произошла, это фактически означало бы потерю суверенитета, полное подчинение экономики одной страны другой, уверен эксперт. Но США это не смущает, видимо, с их точки зрения, чем абсурднее, тем лучше. Раньше они годами обвиняли Китай в занижении курса юаня, а теперь это будут 12 стран, а потом, по логике, может быть, и весь мир, ведь, если есть страны, которые занижают курс, то должны быть и страны, которые завышают курс собственной валюты, а значит, к ним тоже могут быть применены санкции. А США хотят быть арбитром, решать, какой курс правильный и каковы отклонения от него.

Сюрреалистичная ситуация для капиталистического рынка, который сейчас преобладает в мировой торговле и в большинстве развитых стран. Как считает Алексей Антонов, влияние на курс рубля регуляторами действительно имеет место, но точно также и ФРС США влияет на курс доллара с помощью изменения резервной ставки, с помощью торговой войны с Китаем и много чего еще. Думаю, что для читателя главное — не прочитать это сообщение о США как свидетельство о крепости курса рубля, мол, «рубль-то на самом деле должен быть по 30 к доллару!».