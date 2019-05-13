Вход/Регистрация Подписка

Торговля криптовалютой остаётся самой популярной биржевой операцией

Москва, 13.05.2019
После того, как в начале 2018 года криптовалютный «пузырь» с треском лопнул, казалось бы, этот актив должен навсегда потерять доверие трейдеров и инвесторов. Однако, сделанные немалые вложения не позволяют игрокам взять и просто так уйти с рынка, потеряв на биткоинах и эфирах серьёзные суммы. Тем более, что сегодня регулярно появляются новые альтернативные деньги, некоторые из которых уже на старте демонстрируют завидный рост
#PressRelease

Все эти факторы позволяют этому сегменту спекуляций не только удерживаться на плаву, но и достаточно бодро развиваться. В настоящее время торговля криптовалютой мало чем отличается от купли-продажи акций или опционов. Ключевая особенность этих торгов заключается в достаточно большой подвижности большинства курсов. Активная динамика котировок позволяет, как неплохо заработать, так и немало потерять при использовании агрессивной стратегии.

7741132a-d2cf-45bc-b5c5-3c19edff7da1.jpg

Главной проблемой для трейдеров остаются невыгодные курсы при обмене криптовалют на обычные деньги. Поэтому многие игроки ищут альтернативные способы ввода-вывода, используя для этого кредитные карты, предлагаемые  различными финансовыми сервисами. Например, чтобы обменять BTC (биткоин) на USD можно воспользоваться предоплаченными кредитными картами, реализуемыми интернет-магазином VISA ezzocard.com.. В этом случае покупатель получает преимущество в виде полной анонимности данных, предоставляемых при заполнении заявки.  И такие карты можно использовать не только для покупок через интернет, но и для регистрации аккаунтов в различных солидных сервисах.

Аналитики полагают, что ожидания инвесторов, рассчитывающих на стремительный рост биткоина или эфира, в ближайшем будущем вряд ли оправдаются. Этот сегмент сильно зависит от новостей и слухов, а также от преднамеренных крупных инвестиций, совершаемых с целью сорвать куш на росте крипты с последующей быстрой продажей. Поэтому долго хранить деньги в этих валютах, которые, в целом, исчерпали свой потенциал быстрорастущих активов, не имеет смысла. Нужно смириться с реальным положением вещей и начать игру на текущих котировках. 

В любом случае криптовалюта прочно заняла место в финансово-экономическом мире нашей планеты. Многие страны уже признали это средство платежа легальным финансовым инструментом. Единственный важный  вопрос остаётся открытым – как государственным структурам осуществлять регулирование этого сектора. Ведь полная анонимность и независимость является природной сущностью любой криптовалюты. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ
      Украина приготовила России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ
    2. Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю
      Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт рублю
    3. США признали курс рубля искусственно заниженным
      США намерены пересмотреть список стран, манипулирующих своими валютными курсами. Эксперты находят манипулятивным сам этот список
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама