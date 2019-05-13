Торговля криптовалютой остаётся самой популярной биржевой операцией

Все эти факторы позволяют этому сегменту спекуляций не только удерживаться на плаву, но и достаточно бодро развиваться. В настоящее время торговля криптовалютой мало чем отличается от купли-продажи акций или опционов. Ключевая особенность этих торгов заключается в достаточно большой подвижности большинства курсов. Активная динамика котировок позволяет, как неплохо заработать, так и немало потерять при использовании агрессивной стратегии.

Главной проблемой для трейдеров остаются невыгодные курсы при обмене криптовалют на обычные деньги. Поэтому многие игроки ищут альтернативные способы ввода-вывода, используя для этого кредитные карты, предлагаемые различными финансовыми сервисами. Например, чтобы обменять BTC (биткоин) на USD можно воспользоваться предоплаченными кредитными картами, реализуемыми интернет-магазином VISA ezzocard.com.. В этом случае покупатель получает преимущество в виде полной анонимности данных, предоставляемых при заполнении заявки. И такие карты можно использовать не только для покупок через интернет, но и для регистрации аккаунтов в различных солидных сервисах.

Аналитики полагают, что ожидания инвесторов, рассчитывающих на стремительный рост биткоина или эфира, в ближайшем будущем вряд ли оправдаются. Этот сегмент сильно зависит от новостей и слухов, а также от преднамеренных крупных инвестиций, совершаемых с целью сорвать куш на росте крипты с последующей быстрой продажей. Поэтому долго хранить деньги в этих валютах, которые, в целом, исчерпали свой потенциал быстрорастущих активов, не имеет смысла. Нужно смириться с реальным положением вещей и начать игру на текущих котировках.

В любом случае криптовалюта прочно заняла место в финансово-экономическом мире нашей планеты. Многие страны уже признали это средство платежа легальным финансовым инструментом. Единственный важный вопрос остаётся открытым – как государственным структурам осуществлять регулирование этого сектора. Ведь полная анонимность и независимость является природной сущностью любой криптовалюты.