«Туристическая поездка без всякого смысла»: Соловьёв о визите Помпео в РФ

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв считает, что предстоящий визит руководителя Госдепа США Майка Помпео в Россию не будет иметь никакого практического смысла, в силу чего напоминает обычную туристическую поездку. При этом он напомнил, что Помпео любит бесцельно посещать разные страны мира.

«Кто просит о переговорах? Не Россия – Помпео, – заявил Соловьёв в эфире телеканал «Россия 1», выдержки из которого цитирует «Экономика сегодня». – Политики не ездят без приглашения? Да, нормальные политики не ездят. Но нам звонит Керри и говорит: хотим с вами встретиться. Мы говорим: пожалуйста. Потом он приезжает, договаривается по Сирии – но в момент поднятия по Трампу всё, о чем договорились, он дезавуирует. Поэтому мы относимся к этому как к туризму. Так что в лице Помпео, в Россию приезжает американский турист».

Ранее сообщалось, что Помпео отменил запланированный визит в Москву. Предположительно это произошло из-за необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса. По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, решение Помпео отменить московский этап поездки в РФ может быть связан с внешним кризисом и проблемами внутренней политики США.

Однако известно, что глава американского Госдепа всё равно посетит Россию – 14 мая у него запланированы встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.